Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три гола в компенсированное время. Реал переиграл Боруссию в 1/4 финала КЧМ
Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
05.07.2025 23:00 – FT 3 : 2
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 01:03 | Обновлено 06 июля 2025, 01:10
534
1

Три гола в компенсированное время. Реал переиграл Боруссию в 1/4 финала КЧМ

Мабридская команда до 90 минуты уверенно контролировала игру, но дальше началось шоу

06 июля 2025, 01:03 | Обновлено 06 июля 2025, 01:10
534
1
Три гола в компенсированное время. Реал переиграл Боруссию в 1/4 финала КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубный чемпионат мира. Полуфинал

«Реал» – «Боруссия» Д – 3:2

Голы: Гонсало Гарсия, 10, Фран Гарсия, 20, Мбаппе, 90+4 – Байер, 90+3, Гирасси, 90+8, пен

Предупреждения: Мбаппе, 90+7 – Гросс, 38, Коуту, 63

Удаление: Хейсен, 90+6 (фол последней надежды)

«Реал»: Куртуа – Рюдигер, Тчуамэни (Асенсио, 85), Хейсен – Александер-Арнольд (Себальос, 67), Вальверде, Гюллер, Фран Гарсия – Беллингем (Модрич, 67) – Винисиус Жуниор (Мбаппе, 67), Гонсало Гарсия (Родриго, 86)

«Боруссия» Д: Кобель – Зюле (Коуту, 46), Антон, Бенсебаини – – Риерсон, Забитцер, Гросс (баер, 46), Свенссон – Брандт (Дюранвиль, 62, Чуквуэмека, 82), Гирасси, Адееми (Нмеча, 46)

Арбитр: Рамон Абатти (Бразилия)

Стадион: «Мидоулендс Стэдиум» (Ист-Резерфорд, США)

РЕАЛ - БОРУССИЯ Д. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ВИДЕО. Как Мбаппе положил гол бисиклетой за Реал в четвертьфинале КЧМ-2025
ВИДЕО. Как Максимилиан Байер подарил Боруссии Д надежду в матче с Реалом
Луис ЭНРИКЕ: «Это было тяжело, но ПСЖ заслуживает полуфинал»
Боруссия Дортмунд Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Реал - Боруссия Д отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Вереса рассказал о спарринге с Колосом
Футбол | 06 июля 2025, 01:01 0
Защитник Вереса рассказал о спарринге с Колосом
Защитник Вереса рассказал о спарринге с Колосом

Семен Вовченко доволен результатом игры

ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
Футбол | 05 июля 2025, 08:57 8
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии

Украинский вратарь узнал о трагедии с Диогу Жотой

БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
Бокс | 05.07.2025, 06:28
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
Первое поражение Ротаня. Полесье проиграло словацкому клубу ДАК 1904
Футбол | 05.07.2025, 21:03
Первое поражение Ротаня. Полесье проиграло словацкому клубу ДАК 1904
Первое поражение Ротаня. Полесье проиграло словацкому клубу ДАК 1904
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Теннис | 05.07.2025, 13:59
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Ненімецький день на клубному чемпіонаті
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
04.07.2025, 07:27 2
Футбол
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
04.07.2025, 23:21
Футбол
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
05.07.2025, 00:02 1
Бокс
Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
05.07.2025, 05:34
Бокс
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
04.07.2025, 04:41 5
Теннис
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
04.07.2025, 12:31
Футбол
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
05.07.2025, 20:03 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем