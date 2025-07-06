Три гола в компенсированное время. Реал переиграл Боруссию в 1/4 финала КЧМ
Мабридская команда до 90 минуты уверенно контролировала игру, но дальше началось шоу
Клубный чемпионат мира. Полуфинал
«Реал» – «Боруссия» Д – 3:2
Голы: Гонсало Гарсия, 10, Фран Гарсия, 20, Мбаппе, 90+4 – Байер, 90+3, Гирасси, 90+8, пен
Предупреждения: Мбаппе, 90+7 – Гросс, 38, Коуту, 63
Удаление: Хейсен, 90+6 (фол последней надежды)
«Реал»: Куртуа – Рюдигер, Тчуамэни (Асенсио, 85), Хейсен – Александер-Арнольд (Себальос, 67), Вальверде, Гюллер, Фран Гарсия – Беллингем (Модрич, 67) – Винисиус Жуниор (Мбаппе, 67), Гонсало Гарсия (Родриго, 86)
«Боруссия» Д: Кобель – Зюле (Коуту, 46), Антон, Бенсебаини – – Риерсон, Забитцер, Гросс (баер, 46), Свенссон – Брандт (Дюранвиль, 62, Чуквуэмека, 82), Гирасси, Адееми (Нмеча, 46)
Арбитр: Рамон Абатти (Бразилия)
Стадион: «Мидоулендс Стэдиум» (Ист-Резерфорд, США)
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