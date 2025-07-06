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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 08:44 | Обновлено 06 июля 2025, 08:47
439
0

Хаби АЛОНСО: «Это футбол. За короткое время произошло много событий»

Тренер «Реала» проанализировал минимальную победу над «Боруссией» в 1/4 финала КЧМ

06 июля 2025, 08:44 | Обновлено 06 июля 2025, 08:47
439
0
Хаби АЛОНСО: «Это футбол. За короткое время произошло много событий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями на пресс-конференции после победного матча над «Боруссией» Дортмунд в 1/4 финала клубного чемпионата мира (3:2).

«Это футбол. До счёта 2:1 мы довольно хорошо контролировали игру, она была на нашей стороне. Потом за короткое время произошло слишком много событий. Мы в полуфинале, и мы довольны. Надеюсь, этот матч станет для нас уроком, чтобы оставаться собранными на протяжении всего поединка. Я доволен: это был очень серьёзный матч, самый настоящий четвертьфинал турнира.

Мы хорошо доминировали в игре и после замен полностью её контролировали. У нас были даже моменты, чтобы забить третий. Команда была собрана, но после 2:1 появилась растерянность, и это то, над чем нужно поработать. Нужно извлечь из этого позитив, чтобы в будущем в подобной ситуации не допустить того же самого.

Встреча с ПСЖ? Это будет большой матч. Сегодня мы играли против соперника, который дошёл далеко в Лиге чемпионов, а теперь противостоим действующему победителю. Они находятся в хорошей форме – это следующий шаг на нашем пути. Мы развиваемся и готовимся к игре с ними. С 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ демонстрирует высокий уровень. Это будет большой вызов для нас.

Нам нужно выиграть полуфинал, а уже потом говорить о победе в турнире – если, к счастью, выйдем в финал. Нам нужно улучшать командную игру и оставаться конкурентными. Мы уже близко – и продолжим так же, потому что темп у нас хороший.

Когда Куртуа отбил, я подумал, что нам очень повезло иметь такого вратаря. Это один из тех голкиперов, которые выигрывают матчи. Его влияние на команду очень позитивное. Нам действительно повезло, что он с нами.

Удаление Хёйсена? Матч только что завершился, и я ещё не думаю о полуфинале. Я возьму несколько часов покоя, а когда будем в самолёте – подумаю. Это, конечно, плохая новость, но мы – команда, и постараемся компенсировать его отсутствие.

Что скажу о Фране Гарсии? Он проводит замечательный турнир, с высочайшим уровнем концентрации и интенсивности. Хорошо читает игру с мячом и без него. Сегодня он хорошо использовал то, что Винисиус притягивал соперников. Я очень рад за него – он воспитанник клуба, обладает топовой мотивацией и является примером профессионализма. Я сказал ему, что если войдёт в штрафную, может забить – и сегодня он оказался именно там, где нужно.

Я много говорил о Гонсало, и сегодня он снова это доказал. У него настоящие голевые качества и он провёл отличный сезон в «Кастилье». Он оказывается в нужном месте в нужный момент. Мы довольны его работой – и тем, что она приносит голы.

Вальверде на другой позиции? Мы немного изменили кое-что сегодня, потому что ему нужно было немного опуститься и изменить стиль игры. Он очень универсальный игрок, может выполнять много задач. Когда увидели, что Трент устал – поставили Феде на правый фланг. Это топовый игрок для нас.

Как мне адаптация Трента? Мы вместе всего три недели, а он провёл 15 лет в «Ливерпуле». Переход очень серьёзный и требует времени. Он хорошо провёл первый тайм и прогрессирует как в понимании нового клуба, так и в интеграции в нашу игровую модель. Мы довольны его прогрессом.

Система может меняться по ходу матча. Это зависит от расположения Тчуамени. Называть это 4-2-3-1 или 4-1-4-1 – это слишком статично. Современный футбол требует гибкости, поэтому я не зацикливаюсь на схемах. Самое важное – чтобы игроки понимали, что нужно делать в каждый конкретный момент, в рамках нашей идеи игры.

Как там Мбаппе? Он чувствует себя лучше, хотя ещё не на 100%. У нас есть три дня, чтобы продолжить прогресс и подготовиться к полуфиналу.

Второй гол? Иногда нам нужно, чтобы Фран и Трент действовали высоко у боковой линии. Они оба умеют атаковать, но нам нужно сохранять стабильность в центре, чтобы контролировать игру. В том эпизоде мы атаковали с обоих флангов – и это элемент, над которым мы работаем. Они знают, что обладают такой свободой.

Одна из главных задач – играть компактнее, ближе друг к другу, знать правильную высоту для атаки и обороны. Чтобы дистанции были более эффективными и не слишком большими. Это была наша главная цель – и мы в этом постепенно прогрессируем», – сказал Алонсо.

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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд клубный чемпионат мира по футболу Хаби Алонсо пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
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