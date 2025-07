5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.

Реал в полуфинале КЧМ-2025 поборется против ПСЖ.

Клубный чемпионат мира 2025. 1/4 финала

Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 3:2

Голы: Гонсало Гарсия, 10, Фран Гарсия, 20, Мбаппе, 90+4 – Байер, 90+3, Гирасси, 90+8

Удаление: Хейсен, 90+6

ГОЛ! 1:0 Гонсало Гарсия, 10 мин.

⚽ GONZALO GARCÍA STRIKES EARLY!



10th minute, 4th goal of the tournament — this young man is on fire! 🔥 pic.twitter.com/SWqxpqKQJj — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

ГОЛ! 2:0 Фран Гарсия, 20 мин.

🚨 FRAN GARCÍA MAKES IT TWO FOR REAL MADRID!



The left-back with a thunderous finish. Madrid doubling their lead at MetLife! ⚪️⚡️ pic.twitter.com/TM9HjI3ZbT — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

ГОЛ! 2:1 Байер, 90+3 мин.

⚽️ BEIER PULLS ONE BACK!



Borussia Dortmund aren’t done yet — they cut the lead with a clean finish! 🟡🖤 pic.twitter.com/RxJNoLemOS — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

ГОЛ! 3:1 Мбаппе, 90+4 мин.

QUE GOLAZO!!!!



🎯 MBAPPÉ GOES AIRBORNE! HE'S BACK!



Overhead kick. Back of the net. Instant classic.

Superstar stuff from Kylian. 🌟 pic.twitter.com/lx646RuR5w — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

ГОЛ! 3:2 Гирасси, 90+8 мин.