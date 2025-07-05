Реал Мадрид

В субботу, 5 июля, состоится четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира, в котором будут играть мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдет в Ист-Резерфорде (США) на поле стадиона «Мидоулендс Стедиум», начало – в 23:00 по Киеву.

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На клубном чемпионате мира «Реал» традиционно среди фаворитов, несмотря на непростой старт с ничьей против «Аль-Хиляля» с нереализованным пенальти от Вальверде. Далее «сливочные» победили «Пачуку» даже в меньшинстве, обыграли «Зальцбург» и в плей-офф одолели «Ювентус» 1:0. «Боруссия» начала турнир по ничьей с «Флуминенсе», едва обыграла «Мамелоди Сандауз», но уверенно завершила группу победой над «Ульсаном». В четвертьфинале «шмели» взяли верх над «Монтерреем» 2:1, сделав ставку в защиту во втором тайме. Победитель в полуфинале будет играть против «Баварии» или ПСЖ.

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