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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
05.07.2025 23:00 - : -
Боруссия Д
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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 09:44 |
49
0

Реал – Боруссия Д. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией четвертьфинала КЧС-2025

05 июля 2025, 09:44 |
49
0
Реал – Боруссия Д. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 5 июля, состоится четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира, в котором будут играть мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдет в Ист-Резерфорде (США) на поле стадиона «Мидоулендс Стедиум», начало – в 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

На клубном чемпионате мира «Реал» традиционно среди фаворитов, несмотря на непростой старт с ничьей против «Аль-Хиляля» с нереализованным пенальти от Вальверде. Далее «сливочные» победили «Пачуку» даже в меньшинстве, обыграли «Зальцбург» и в плей-офф одолели «Ювентус» 1:0. «Боруссия» начала турнир по ничьей с «Флуминенсе», едва обыграла «Мамелоди Сандауз», но уверенно завершила группу победой над «Ульсаном». В четвертьфинале «шмели» взяли верх над «Монтерреем» 2:1, сделав ставку в защиту во втором тайме. Победитель в полуфинале будет играть против «Баварии» или ПСЖ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Боруссия» Д в укранской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
5 июля 2025 -
23:00
Боруссия Д
Победа Реала 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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