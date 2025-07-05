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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
05.07.2025 23:00 - : -
Боруссия Д
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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 03:51 |
19
0

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок 1/4 финала состоится 5 июля в 23:00 по Киеву

05 июля 2025, 03:51 |
19
0
Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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5 июля, в четвертьфинале клубного чемпионата мира между собой сыграют Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Матч начнется в 23:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

На любом турнире Реал входит в число фаворитов, не является исключением и клубный чемпионат мира. Хаби Алонсо дебютировал здесь в качестве главного тренера «сливочных». Команда начала с непростого матча против Аль-Хиляля, сыграли 1:1, но Вальверде не реализовал пенальти в компенсированное время.

Во втором туре против Пачуки почти весь матч играли в меньшинстве из-за удаления Асенсио на седьмой минуте, при этом смогли одержать победу со счетом 3:1. Свой третий матч мадридцы выиграли у Зальцбурга - 3:0. Клуб выиграл свою группу, однако, попал в плей-офф на сильный Ювентус, который удалось обыграть с минимальным перевесом 1:0. Пока не все идеально в игровом плане, но получается добиваться результата за счет класса.

Боруссия Дортмунд

У «шмелей» не было трофеев в прошлом сезоне, клубный чемпионат мира неплохая возможность громко о себе заявить. Боруссия начала со слабого матча против Флуминенсе, когда сыграли хуже соперника, но сыграли 0:0. Не выглядела идеально команда и против Мамелоди Сандауз, выиграв со счетом 4:3. В последнем туре уверенно обыграли Ульсан – 1:0, хотя должны были забивать больше.

Против Монтеррей в плей-офф дортмундцы смогли забить два мяча в первом тайме, дубль оформил Гирасси, после чего команда во второй половине играла на удержание, в итоге победа со счетом 2:1. По игре есть немало вопросов, есть над чем работать на сборах.

Личные встречи

Команды пересекались в прошлом сезоне, тогда на Этапе лиги Реал выиграл дома со счетом 5:2, хотя уступал 0:2, после первого тайма. Главная битва команд состоялась в финале Лиги Чемпионов 2024 года, мадридцы тогда выиграли со счетом 2:0.

Прогноз

На бумаге Реал котируется фаворитом, однако, опытная Боруссия тоже имеет неплохие шансы на успех в таком противостоянии.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Реала – 1,6, ничья – 4,42, победа Боруссии – 5,02. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Есть шанс увидеть футбол на встречных курсах, где у каждой из команд будут свои моменты. Противостояние братьев Беллингем мы не увидим, так как Джоб не сможет сыграть из-за перебора желтых карточек, а Джуд выйдет на поле против бывшего клуба. Перспективной здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,61.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
5 июля 2025 -
23:00
Боруссия Д
Обе забьют 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д прогнозы прогнозы на футбол клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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