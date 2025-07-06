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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 08:10 | Обновлено 06 июля 2025, 08:12
1066
0

Реал установил клубный рекорд в матче против Боруссии

Также королевский клуб переписал историю клубных чемпионатов мира

06 июля 2025, 08:10 | Обновлено 06 июля 2025, 08:12
1066
0
Реал установил клубный рекорд в матче против Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира «Реал» победил «Боруссию» со счетом 3:2.

Этот матч вошел в историю мадридского клуба.

Мадридский «Реал» сыграл свой 67-й матч в сезоне во всех турнирах, что стало новым клубным рекордом:

  • 67 – 2024/25
  • 66 – 2001/02

«Реал» стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов со времен «Челси» (2012/13), который сыграл 67 матчей в течение одного сезона.

Дортмундская «Боруссия» входит в число топ-5 неиспанских команд, с которыми «Реал» встречался чаще всего в официальных соревнованиях:

  • 28 – «Бавария» (Германия)
  • 22 – «Ювентус» (Италия)
  • 19 – «Интер» (Италия)
  • 17 – «Милан» (Италия)
  • 17 – «Боруссия» (Германия)

«Реал» стал первым клубом в истории клубных чемпионатов мира (начиная с 2000 года), который забил 50 голов в турнире.

«Сливочные» выиграли свои последние 23 матча плей-офф против иностранных команд в одноматчевых соревнованиях с момента поражения от «Бока Хуниорс» в Межконтинентальном кубке 28 ноября 2000 года.

Мадридский клуб пропустил 80 мячей в сезоне во всех турнирах. Последний раз такое случалось в сезоне 1999/00 (80).

«Реал» остается единственной командой на турнире, которая еще не проиграла ни одного матча.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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