Реал установил клубный рекорд в матче против Боруссии

В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира «Реал» победил «Боруссию» со счетом 3:2.

Этот матч вошел в историю мадридского клуба.

Мадридский «Реал» сыграл свой 67-й матч в сезоне во всех турнирах, что стало новым клубным рекордом:

«Реал» стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов со времен «Челси» (2012/13), который сыграл 67 матчей в течение одного сезона.

Дортмундская «Боруссия» входит в число топ-5 неиспанских команд, с которыми «Реал» встречался чаще всего в официальных соревнованиях:

«Реал» стал первым клубом в истории клубных чемпионатов мира (начиная с 2000 года), который забил 50 голов в турнире.

«Сливочные» выиграли свои последние 23 матча плей-офф против иностранных команд в одноматчевых соревнованиях с момента поражения от «Бока Хуниорс» в Межконтинентальном кубке 28 ноября 2000 года.

Мадридский клуб пропустил 80 мячей в сезоне во всех турнирах. Последний раз такое случалось в сезоне 1999/00 (80).

«Реал» остается единственной командой на турнире, которая еще не проиграла ни одного матча.

