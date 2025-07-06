Реал установил клубный рекорд в матче против Боруссии
Также королевский клуб переписал историю клубных чемпионатов мира
В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира «Реал» победил «Боруссию» со счетом 3:2.
Этот матч вошел в историю мадридского клуба.
Мадридский «Реал» сыграл свой 67-й матч в сезоне во всех турнирах, что стало новым клубным рекордом:
- 67 – 2024/25
- 66 – 2001/02
«Реал» стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов со времен «Челси» (2012/13), который сыграл 67 матчей в течение одного сезона.
Дортмундская «Боруссия» входит в число топ-5 неиспанских команд, с которыми «Реал» встречался чаще всего в официальных соревнованиях:
- 28 – «Бавария» (Германия)
- 22 – «Ювентус» (Италия)
- 19 – «Интер» (Италия)
- 17 – «Милан» (Италия)
- 17 – «Боруссия» (Германия)
«Реал» стал первым клубом в истории клубных чемпионатов мира (начиная с 2000 года), который забил 50 голов в турнире.
«Сливочные» выиграли свои последние 23 матча плей-офф против иностранных команд в одноматчевых соревнованиях с момента поражения от «Бока Хуниорс» в Межконтинентальном кубке 28 ноября 2000 года.
Мадридский клуб пропустил 80 мячей в сезоне во всех турнирах. Последний раз такое случалось в сезоне 1999/00 (80).
«Реал» остается единственной командой на турнире, которая еще не проиграла ни одного матча.
Late drama at MetLife Stadium but @realmadrid claim the win. 🍿#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 5, 2025
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