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Уимблдон
02 июля 2025, 09:51 |
798
0

Впервые Grand Slam лишился 8 игроков из топ-10 посева после первого раунда

Стадия 1/64 финала на Уимблдоне-2025 «отметилась» антирекордом

02 июля 2025, 09:51 |
798
0
Впервые Grand Slam лишился 8 игроков из топ-10 посева после первого раунда
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

1 июля завершились матчи первого раунда в мужском и женском одиночных разрядах Уимблдонского турнира 2025.

По итогам поединков 1/64 финала травяной мейджор покинули 13 сеяных теннисистов и 10 сеяных теннисисток.

Как сообщает портал OptaAce, впервые в истории турнира Grand Slam после первого круга из соревнований вылетели сразу восемь игроков из топ-10 посева.

Четверо – из мужской сетки:

  • Александр Зверев [2]
  • Лоренцо Музетти [7]
  • Хольгер Руне [8]
  • Даниил Медведев [9]

Четверо – из женской сетки:

  • Коко Гауфф [2]
  • Джессика Пегула [3]
  • Чжэн Циньвень [5]
  • Паула Бадоса [9]
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Уимблдон-2025 антирекорд Александр Зверев Хольгер Руне Лоренцо Музетти Даниил Медведев Коко Гауфф Джессика Пегула Паула Бадоса Чжэн Циньвень
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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