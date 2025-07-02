Впервые Grand Slam лишился 8 игроков из топ-10 посева после первого раунда
Стадия 1/64 финала на Уимблдоне-2025 «отметилась» антирекордом
1 июля завершились матчи первого раунда в мужском и женском одиночных разрядах Уимблдонского турнира 2025.
По итогам поединков 1/64 финала травяной мейджор покинули 13 сеяных теннисистов и 10 сеяных теннисисток.
Как сообщает портал OptaAce, впервые в истории турнира Grand Slam после первого круга из соревнований вылетели сразу восемь игроков из топ-10 посева.
Четверо – из мужской сетки:
- Александр Зверев [2]
- Лоренцо Музетти [7]
- Хольгер Руне [8]
- Даниил Медведев [9]
Четверо – из женской сетки:
- Коко Гауфф [2]
- Джессика Пегула [3]
- Чжэн Циньвень [5]
- Паула Бадоса [9]
8 - Eight top-10 seeded players have been eliminated in the opening Round at the Championships 2025, the highest tally in a single Grand Slam event in the Open Era. Brutal. #Wimbledon | @Wimbledon @WTA @atptour @the_LTA pic.twitter.com/hWirM4Kgy5— OptaAce (@OptaAce) July 1, 2025
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