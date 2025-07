Впервые Grand Slam лишился 8 игроков из топ-10 посева после первого раунда

1 июля завершились матчи первого раунда в мужском и женском одиночных разрядах Уимблдонского турнира 2025.

По итогам поединков 1/64 финала травяной мейджор покинули 13 сеяных теннисистов и 10 сеяных теннисисток.

Как сообщает портал OptaAce, впервые в истории турнира Grand Slam после первого круга из соревнований вылетели сразу восемь игроков из топ-10 посева.

Четверо – из мужской сетки:

Четверо – из женской сетки:

