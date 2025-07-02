Впервые Grand Slam лишился 8 игроков из топ-10 посева после первого раунда

1 июля завершились матчи первого раунда в мужском и женском одиночных разрядах Уимблдонского турнира 2025.

По итогам поединков 1/64 финала травяной мейджор покинули 13 сеяных теннисистов и 10 сеяных теннисисток.

Как сообщает портал OptaAce, впервые в истории турнира Grand Slam после первого круга из соревнований вылетели сразу восемь игроков из топ-10 посева.

Четверо – из мужской сетки:

Александр Зверев [2]

Александр Зверев [2] Лоренцо Музетти [7]

Лоренцо Музетти [7] Хольгер Руне [8]

Хольгер Руне [8] Даниил Медведев [9]

Четверо – из женской сетки:

Коко Гауфф [2]

Коко Гауфф [2] Джессика Пегула [3]

Джессика Пегула [3] Чжэн Циньвень [5]

Чжэн Циньвень [5] Паула Бадоса [9]