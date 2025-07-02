Уимблдон02 июля 2025, 08:15 |
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По итогам первого раунда Уимблдона у мужчин вылетели 13 сеяных теннисистов
Самые громкие поражения были нанесены Звереву, Руне и Музетти
02 июля 2025, 08:15 |
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30 июня – 1 июля состоялись матчи первого раунда в мужском одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.
По итогам 1/64 финала травяной мейджор покинули 13 сеяных теннисистов из 32.
- Александр Зверев [3] – проиграл Артуру Риндеркнеху (6:7, 7:6, 3:6, 7:6, 4:6)
- Лоренцо Музетти [7] – проиграл Николосу Басилашвили (2:6, 6:4, 5:7, 1:6)
- Хольгер Руне [8] – проиграл Николосу Харри (6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6)
- Даниил Медведев [9] – проиграл Бенжамену Бонзи (6:7, 6:3, 6:7, 2:6)
- Франсиско Черундоло [16] – проиграл Нуну Боржешу (6:4, 3:6, 6:7, 0:6)
- Уго Умбер [18] – проиграл Гаэлю Монфису (4:6, 6:3, 7:6, 5:7, 2:6)
- Алексей Попырин [20] – проиграл Артур Фери (4:6, 1:6, 6:4, 4:6)
- Стефанос Циципас [24] – проиграл Валентену Ройе (3:6, 2:6, RET.)
- Денис Шаповалов [27] – проиграл Мариано Навоне (6:3, 4:6, 1:6, 4:6)
- Александр Бублик [28] – проиграл Хауме Муньяру (4:6, 6:3, 6:4, 6:7, 2:6)
- Алекс Микельсен [30] – проиграл Миомиру Кецмановичу (2:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:7)
- Таллон Грикспор [31] – проиграл Дженсону Бруксби (2:6, 5:7, 3:6)
- Маттео Берреттини [32] – проиграл Камилу Майхжаку (6:4, 2:6, 4:6, 7:5, 3:6)
2 июля на Уимблдоне стартуют поединки второго круга.
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