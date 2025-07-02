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  4. По итогам первого раунда Уимблдона у мужчин вылетели 13 сеяных теннисистов
Уимблдон
02 июля 2025, 08:15 |
138
0

По итогам первого раунда Уимблдона у мужчин вылетели 13 сеяных теннисистов

Самые громкие поражения были нанесены Звереву, Руне и Музетти

02 июля 2025, 08:15 |
138
0
По итогам первого раунда Уимблдона у мужчин вылетели 13 сеяных теннисистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

30 июня – 1 июля состоялись матчи первого раунда в мужском одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.

По итогам 1/64 финала травяной мейджор покинули 13 сеяных теннисистов из 32.

2 июля на Уимблдоне стартуют поединки второго круга.

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Уимблдон-2025 Александр Зверев Артур Риндеркнех Лоренцо Музетти Николоз Басилашвили Хольгер Руне Николас Харри Даниил Медведев Бенжамен Бонзи Франсиско Черундоло Нуну Боржеш Уго Умбер Гаэль Монфис Алексей Попырин Стефанос Циципас Денис Шаповалов Мариано Навоне Александр Бублик Хауме Муньяр Алекс Микельсен Миомир Кецманович Таллон Грикспор Дженсон Бруксби Маттео Берреттини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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