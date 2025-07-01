Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Перенос не помог. Сенсация: третья ракетка мира Зверев вылетел с Уимблдона
Уимблдон
01 июля 2025, 20:55 | Обновлено 01 июля 2025, 21:08
520
1

Перенос не помог. Сенсация: третья ракетка мира Зверев вылетел с Уимблдона

Артур Риндеркнех нанес Александру поражение в пяти сетах в первом раунде мейджора

01 июля 2025, 20:55 | Обновлено 01 июля 2025, 21:08
520
1
Перенос не помог. Сенсация: третья ракетка мира Зверев вылетел с Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Третья ракетка мира в мужском одиночном разряде Александр Зверев (Германия) завершил выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/64 финала немецкий теннисист в пяти сетах потерпел поражение от представителя Франции Артура Риндеркнеха (АТР 72) за 4 часа и 44 минуты игрового времени.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Артур Риндеркнех (Франция) – Александр Зверев (Германия) [3] – 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4

Встреча стартовала еще 30 июня. Поединок был прерван и перенесен после второй партии из-за того, что было уже слишком поздно (после 23:00 играть нельзя).

Артур и Александр провели первое очное противостояния. Во втором круге Риндеркнех поборется против лаки-лузера Кристиана Гарина.

Риндеркнех провел седьмой матч против теннисиста из топ-5 рейтинга АТР и впервые сумел добыть победу.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Двухкратная чемпионка Уимблдона провела последний матч на слэме в Лондоне
Костюк пояснила, почему проиграла 171-й ракетке мира на старте Уимблдона
Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона
Александр Зверев Артур Риндеркнех Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
Теннис | 30 июня 2025, 22:49 1
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось

Элина прокомментировала победу над Анной Бондар в первом раунде Уимблдона-2025

Хейт в адрес Динамо: плюсы и минусы
Футбол | 01 июля 2025, 13:01 9
Хейт в адрес Динамо: плюсы и минусы
Хейт в адрес Динамо: плюсы и минусы

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об особенностях критики популярного клуба

12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Теннис | 30.06.2025, 21:03
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Действующая чемпионка Уимблдона начала защиту титула с непростой победы
Теннис | 01.07.2025, 18:29
Действующая чемпионка Уимблдона начала защиту титула с непростой победы
Действующая чемпионка Уимблдона начала защиту титула с непростой победы
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Война | 01.07.2025, 09:00
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GroundUnder
а можно и Джоковича следом за Циципасом, Зверевым и Медведевым?))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 4
Футбол
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
30.06.2025, 00:59
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
01.07.2025, 07:51 1
Бокс
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
30.06.2025, 02:13 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
01.07.2025, 09:32
Бокс
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
30.06.2025, 06:23 1
Футбол
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем