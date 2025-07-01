Перенос не помог. Сенсация: третья ракетка мира Зверев вылетел с Уимблдона
Артур Риндеркнех нанес Александру поражение в пяти сетах в первом раунде мейджора
Третья ракетка мира в мужском одиночном разряде Александр Зверев (Германия) завершил выступления на Уимблдонском турнире 2025.
В 1/64 финала немецкий теннисист в пяти сетах потерпел поражение от представителя Франции Артура Риндеркнеха (АТР 72) за 4 часа и 44 минуты игрового времени.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Артур Риндеркнех (Франция) – Александр Зверев (Германия) [3] – 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4
Встреча стартовала еще 30 июня. Поединок был прерван и перенесен после второй партии из-за того, что было уже слишком поздно (после 23:00 играть нельзя).
Артур и Александр провели первое очное противостояния. Во втором круге Риндеркнех поборется против лаки-лузера Кристиана Гарина.
Риндеркнех провел седьмой матч против теннисиста из топ-5 рейтинга АТР и впервые сумел добыть победу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина прокомментировала победу над Анной Бондар в первом раунде Уимблдона-2025
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об особенностях критики популярного клуба