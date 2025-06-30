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Уимблдон
30 июня 2025, 16:56 |
371
0

Циципас снялся с матча на Уимблдоне против 113-й ракетки, проиграв два сета

Стефанос, посеяный под 26-м номером, не сумел продолжить борьбу против Валентена Ройе

30 июня 2025, 16:56 |
371
0
Циципас снялся с матча на Уимблдоне против 113-й ракетки, проиграв два сета
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 26), который в свое время занимал третье место в мировом рейтинге, завершил выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В первом раунде грек вышел на корт против представителя Франции Валентена Ройе (АТР 113). Стефанос отдал первые два сета, после чего снялся с матча.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Валентен Ройе (Франция) [Q] – Стефанос Циципас (Греция) [24] – 6:3, 6:2, RET., Циципас

Циципас отказался продолжать борьбу из-за проблем с поясницей.

Ройе впервые провел очное противостояние против Стефаноса. Также для Валентена эта победа стала первой в карьере в основной сетке Grand Slam.

Следующим соперником Валентена будет его соотечественник Адриан Маннарино, который также стартовал с квалификации.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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