Циципас снялся с матча на Уимблдоне против 113-й ракетки, проиграв два сета

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 26), который в свое время занимал третье место в мировом рейтинге, завершил выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В первом раунде грек вышел на корт против представителя Франции Валентена Ройе (АТР 113). Стефанос отдал первые два сета, после чего снялся с матча.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Валентен Ройе (Франция) [Q] – Стефанос Циципас (Греция) [24] – 6:3, 6:2, RET., Циципас

Циципас отказался продолжать борьбу из-за проблем с поясницей.

Ройе впервые провел очное противостояние против Стефаноса. Также для Валентена эта победа стала первой в карьере в основной сетке Grand Slam.

Следующим соперником Валентена будет его соотечественник Адриан Маннарино, который также стартовал с квалификации.

Stefanos Tsitsipas retires at 3-6, 2-6 vs Valentin Royer.



Couldn’t continue due to long term lower back issues.



Royer wins his first main draw Grand Slam match. pic.twitter.com/SuzUwo4BOa