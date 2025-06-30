Циципас снялся с матча на Уимблдоне против 113-й ракетки, проиграв два сета
Стефанос, посеяный под 26-м номером, не сумел продолжить борьбу против Валентена Ройе
Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 26), который в свое время занимал третье место в мировом рейтинге, завершил выступления на Уимблдонском турнире 2025.
В первом раунде грек вышел на корт против представителя Франции Валентена Ройе (АТР 113). Стефанос отдал первые два сета, после чего снялся с матча.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Валентен Ройе (Франция) [Q] – Стефанос Циципас (Греция) [24] – 6:3, 6:2, RET., Циципас
Циципас отказался продолжать борьбу из-за проблем с поясницей.
Ройе впервые провел очное противостояние против Стефаноса. Также для Валентена эта победа стала первой в карьере в основной сетке Grand Slam.
Следующим соперником Валентена будет его соотечественник Адриан Маннарино, который также стартовал с квалификации.
Stefanos Tsitsipas retires at 3-6, 2-6 vs Valentin Royer.— edgeAI (@edgeAIapp) June 30, 2025
Couldn’t continue due to long term lower back issues.
Royer wins his first main draw Grand Slam match. pic.twitter.com/SuzUwo4BOa
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