Известный теннисист неожиданно снялся с турнира ATP 500 в Вене

Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 25) снялся с турнира ATP 500 в Вене.

Причиной такого решения называются физические трудности. После лечения травм на турнире Six Kings Slam грек решил не рисковать здоровьем и снялся с турнира ATP в Вене. При этом сделал это всего за две часа до своего матча против Лоренцо Музетти (ATP 8).

Планирует ли Циципас продолжать сезон, пока неизвестно. Однако есть признаки того, что он попробует выступить на домашнем турнире ATP в Афинах.

Тем временем Музетти дебютирует в Австрии против «лаки лузера» Хамада Меджедовича (ATP 67).

Отметим, что это уже третий турнир за последний месяц, с которого снялся Стефанос. Ранее он пропустил старты в Токио и Шанхае