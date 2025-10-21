Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
21 октября 2025, 19:17
Известный теннисист неожиданно снялся с турнира ATP 500 в Вене

Стефанос Циципас испытывает проблемы со здоровьем

Известный теннисист неожиданно снялся с турнира ATP 500 в Вене
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 25) снялся с турнира ATP 500 в Вене.

Причиной такого решения называются физические трудности. После лечения травм на турнире Six Kings Slam грек решил не рисковать здоровьем и снялся с турнира ATP в Вене. При этом сделал это всего за две часа до своего матча против Лоренцо Музетти (ATP 8).

Планирует ли Циципас продолжать сезон, пока неизвестно. Однако есть признаки того, что он попробует выступить на домашнем турнире ATP в Афинах.

Тем временем Музетти дебютирует в Австрии против «лаки лузера» Хамада Меджедовича (ATP 67).

Отметим, что это уже третий турнир за последний месяц, с которого снялся Стефанос. Ранее он пропустил старты в Токио и Шанхае

Стефанос Циципас ATP Вена Лоренцо Музетти Хамад Меджедович
Иван Чирко Источник: Punto de Break
