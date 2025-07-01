Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Гаэль добыл победы над Уго Умбером за четыре часа и пробился во второй раунд мейджора
Именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 48) успешно стартовал на Уимбодоне-2025.
В первом раунде француз в пяти сетах за 4 часа переиграл своего соотечественника Уго Умбера (АТР 18)!
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Уго Умбер (Франция) [18] – 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:2
Монфис провел шестое очное противостояние против Умбера и добыл третью победу, сравняв счет.
На поединке присутствовала жена Гаэля украинская теннисистка Элина Свитолина. 2 июля Элина проведет поединок второго круга Уимблдона против Александры Саснович.
Гаэль в 14-й раз выступает на кортах Уимблдона и в 11-й раз преодолел первый раунд. Следующим соперником 38-летнего француза будет лаки-лузера Мартон Фучович.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия в трех сетах переиграла Франческу Джонс в первом раунде мейджора
Украинка не сумела справиться с Вероникой Эрьявец в первом раунде мейджора в Британии