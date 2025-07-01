Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Уимблдон
01 июля 2025, 23:32 | Обновлено 01 июля 2025, 23:35
1651
0

Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку

Гаэль добыл победы над Уго Умбером за четыре часа и пробился во второй раунд мейджора

01 июля 2025, 23:32 | Обновлено 01 июля 2025, 23:35
1651
0
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 48) успешно стартовал на Уимбодоне-2025.

В первом раунде француз в пяти сетах за 4 часа переиграл своего соотечественника Уго Умбера (АТР 18)!

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Уго Умбер (Франция) [18] – 6:4, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:2

Монфис провел шестое очное противостояние против Умбера и добыл третью победу, сравняв счет.

На поединке присутствовала жена Гаэля украинская теннисистка Элина Свитолина. 2 июля Элина проведет поединок второго круга Уимблдона против Александры Саснович.

Гаэль в 14-й раз выступает на кортах Уимблдона и в 11-й раз преодолел первый раунд. Следующим соперником 38-летнего француза будет лаки-лузера Мартон Фучович.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Сколько теперь побед? Статистика Ятремской против теннисисток из топ-5
Впервые с 2010 действующая чемпионка РГ вылетела с Уимблдона в первом круге
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Гаэль Монфис Элина Свитолина Уго Умбер Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона
Теннис | 01 июля 2025, 19:25 15
Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона
Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона

Юлия в трех сетах переиграла Франческу Джонс в первом раунде мейджора

Костюк пояснила, почему проиграла 171-й ракетке мира на старте Уимблдона
Теннис | 01 июля 2025, 19:51 4
Костюк пояснила, почему проиграла 171-й ракетке мира на старте Уимблдона
Костюк пояснила, почему проиграла 171-й ракетке мира на старте Уимблдона

Украинка не сумела справиться с Вероникой Эрьявец в первом раунде мейджора в Британии

Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Футбол | 01.07.2025, 15:30
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 01.07.2025, 08:18
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Футбол | 01.07.2025, 07:10
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
30.06.2025, 21:03 11
Теннис
Названы шесть команд Премьер-лиги, которые будут бороться за выживание
Названы шесть команд Премьер-лиги, которые будут бороться за выживание
30.06.2025, 16:35 3
Футбол
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 3
Бокс
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
30.06.2025, 07:44 4
Футбол
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
01.07.2025, 09:46
Футбол
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем