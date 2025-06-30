461-й номер ATP впервые вышел во 2-й круг GS, выбив 20-го сеяного Уимблдона

Британский теннисист Артур Фери (АТР 461) добыл первую победу в основной сетке турнира Grand Slam.

В 1/64 финала Уимблдона-2025 22-летний британец в четырех сетах переиграл представителя Австралии Алексея Попырина (АТР 22) за 2 часа и 51 минуту.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Алексей Попырин (Австралия) [20] – Артур Фери (Великобритания) [WC] – 4:6, 1:6, 6:4, 4:6

Фери взял реванш у Попырина за поражение двухлетней давности в квалификации соревнований АТР 500 в Лондоне.

Следующим соперником Артура будет итальянец Лучано Дардери (Италия, ATP 59), который в первом круге наказал «нейтрала» Роман Сафиуллина.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine