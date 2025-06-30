461-й номер ATP впервые вышел во 2-й круг GS, выбив 20-го сеяного Уимблдона
Артур Фери одолел Алексея Попырина в четырех сетах матча 1/64 финала мейджора в Британии
Британский теннисист Артур Фери (АТР 461) добыл первую победу в основной сетке турнира Grand Slam.
В 1/64 финала Уимблдона-2025 22-летний британец в четырех сетах переиграл представителя Австралии Алексея Попырина (АТР 22) за 2 часа и 51 минуту.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Алексей Попырин (Австралия) [20] – Артур Фери (Великобритания) [WC] – 4:6, 1:6, 6:4, 4:6
Фери взял реванш у Попырина за поражение двухлетней давности в квалификации соревнований АТР 500 в Лондоне.
Следующим соперником Артура будет итальянец Лучано Дардери (Италия, ATP 59), который в первом круге наказал «нейтрала» Роман Сафиуллина.
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