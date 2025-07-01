Прошлогодний полуфиналист Уимблдона вылетел в первом круге от 126-й ракетки

Итальянский теннисист и седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти вылетел с Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде итальянец в четырех сетах проиграл 33-летнему грузину Николозу Басилашвили (АТР 126) за 2 часа и 27 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Николоз Басилашвили (Грузия) [Q] – Лоренцо Музетти (Италия) [7] – 6:2, 4:6, 7:5, 6:1

Музетти провел третье очное противостояние против Басилашвили. Николоз добыл вторую победу над Лоренцо.

Музетти не сумел защитить очки за прошлогодний полуфинал Уимблдона, когда проиграл Новаку Джоковичу.

Басилашвили, который в свое время занимал 16-е место в рейтинге АТР, в пятый раз вышел во второй круг Уимблдона. Его лучшим результатом на мейджоре в Британии является стадия 1/16 финала.

Николоз стартовал на Уимблдоне-2025 с квалификации, где прошел Пабло Ямаса Руиса, Колмана Вонга и Хуана Пабло Фиковича. Следующим соперником грузина будет Лоренцо Сонего (Италия, ATP 47).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine