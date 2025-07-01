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Уимблдон
01 июля 2025, 17:32 | Обновлено 01 июля 2025, 17:34
443
0

Прошлогодний полуфиналист Уимблдона вылетел в первом круге от 126-й ракетки

Николоз Басілашвили нанес поражение Лоренцо Музетти на старте травяного мейджора

01 июля 2025, 17:32 | Обновлено 01 июля 2025, 17:34
443
0
Прошлогодний полуфиналист Уимблдона вылетел в первом круге от 126-й ракетки
Getty Images/Global Images Ukraine. Николоз Басилашвили

Итальянский теннисист и седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти вылетел с Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде итальянец в четырех сетах проиграл 33-летнему грузину Николозу Басилашвили (АТР 126) за 2 часа и 27 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Николоз Басилашвили (Грузия) [Q] – Лоренцо Музетти (Италия) [7] – 6:2, 4:6, 7:5, 6:1

Музетти провел третье очное противостояние против Басилашвили. Николоз добыл вторую победу над Лоренцо.

Музетти не сумел защитить очки за прошлогодний полуфинал Уимблдона, когда проиграл Новаку Джоковичу.

Басилашвили, который в свое время занимал 16-е место в рейтинге АТР, в пятый раз вышел во второй круг Уимблдона. Его лучшим результатом на мейджоре в Британии является стадия 1/16 финала.

Николоз стартовал на Уимблдоне-2025 с квалификации, где прошел Пабло Ямаса Руиса, Колмана Вонга и Хуана Пабло Фиковича. Следующим соперником грузина будет Лоренцо Сонего (Италия, ATP 47).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Николоз Басилашвили Лоренцо Музетти Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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