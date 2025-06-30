Восьмой сеяный вылетел с Уимблдона-2025, хотя побеждал 2:0 по сетам

Восьмая ракетка мира Хольгер Руне (Дания) завершил выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В первом раунде датчанин потерпел поражение от Николаса Харри (Чили, ATР 143) в пяти сетах за 3 часа и 35 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Хольгер Руне (Дания) [8] – Николас Харри (Чили) [Q] – 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6

Харри оформил эффектный камбек с 0:2 по партиям и взял реванш у Руне за поражение на соревнованиях в Базеле в октябре 2024 года.

Николас во втором круге травяного мейджора в Великобритании поборется против представителя США Лернера Тьена (АТР 62).

Харри стартовал на Уимблдоне с квалификации, где прошел Павла Котова, Йозефа Ковалика и Лукаша Клейна.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine