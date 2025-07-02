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  4. Вместе с Костюк. 10 сеяных теннисисток покинули Уимблдон в первом раунде
Уимблдон
02 июля 2025, 09:23 |
992
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Вместе с Костюк. 10 сеяных теннисисток покинули Уимблдон в первом раунде

Самые громкие сенсации – вылет второй и третьей ракеток Коко Гауфф и Джессики Пегулы

02 июля 2025, 09:23 |
992
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Вместе с Костюк. 10 сеяных теннисисток покинули Уимблдон в первом раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

30 июня – 1 июля состоялись матчи первого раунда в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.

По итогам 1/64 финала травяной мейджор покинули 10 сеяных теннисисток из 32, в том числе и одна украинка – Марта Костюк.

2 июля на Уимблдоне стартуют поединки второго круга.

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Уимблдон-2025 Коко Гауфф Даяна Ястремская Джессика Пегула Элизабетта Коччаретто Чжэн Циньвень Катерина Синякова Паула Бадоса Кэти Бултер Каролина Мухова Ван Синьюй Алена Остапенко Сонай Картал Магдалена Френх Виктория Мбоко Марта Костюк Вероника Эрьявец Магда Линетт Эльза Жакемо Маркета Вондроушова Маккартни Кесслер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Ivan456
Перечитав список, і всі сенсації здебільшого були прогнозовані, а суперники з досвідом або хоча б іноді грали на рівні WTA-туру. За винятком лише словенки, але тут інша історія.
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Олександр Науменко
Представництво країн в 1/32: Сша, болота по 9, Чехія-5, Британія, Італія, Україна по 3, Франція, Іспанія, Німеччина, Польша, Канада, литвини по 2.
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