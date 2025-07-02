Уимблдон02 июля 2025, 09:23 |
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Вместе с Костюк. 10 сеяных теннисисток покинули Уимблдон в первом раунде
Самые громкие сенсации – вылет второй и третьей ракеток Коко Гауфф и Джессики Пегулы
02 июля 2025, 09:23 |
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30 июня – 1 июля состоялись матчи первого раунда в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.
По итогам 1/64 финала травяной мейджор покинули 10 сеяных теннисисток из 32, в том числе и одна украинка – Марта Костюк.
- Коко Гауфф [2] – проиграла Даяне Ястремской (6:7, 1:6)
- Джессика Пегула [3] – проиграла Элизабетте Коччаретто (2:6, 3:6)
- Чжэн Циньвень [5] – проиграла Катерине Синяковой (5:7, 6:4, 1:6)
- Паула Бадоса [9] – проиграла Кэти Бултер (2:6, 6:3, 4:6)
- Каролина Мухова [15] – проиграла Ван Синьюй (5:7, 2:6)
- Алена Остапенко [20] – проиграла Сонай Картал (5:7, 6:2, 2:6)
- Магдалена Френх [25] – проиграла Виктории Мбоко (3:6, 2:6)
- Марта Костюк [26] – проиграла Веронике Эрьявец (6:3, 3:6, 4:6)
- Магда Линетт [27] – проиграла Эльза Жакемо (7:6, 1:6, 4:6)
- Маккартни Кесслер [32] – проиграла Маркете Вондроушовой (1:6, 6:7)
2 июля на Уимблдоне стартуют поединки второго круга.
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Перечитав список, і всі сенсації здебільшого були прогнозовані, а суперники з досвідом або хоча б іноді грали на рівні WTA-туру. За винятком лише словенки, але тут інша історія.
Представництво країн в 1/32: Сша, болота по 9, Чехія-5, Британія, Італія, Україна по 3, Франція, Іспанія, Німеччина, Польша, Канада, литвини по 2.
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