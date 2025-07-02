Вместе с Костюк. 10 сеяных теннисисток покинули Уимблдон в первом раунде

30 июня – 1 июля состоялись матчи первого раунда в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.

По итогам 1/64 финала травяной мейджор покинули 10 сеяных теннисисток из 32, в том числе и одна украинка – Марта Костюк.

2 июля на Уимблдоне стартуют поединки второго круга.