Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) успешно стартовала на Уимблдонском турнире 2025.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла вторую ракетку мира Коко Гауфф (США)!

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гауфф (США) [2] – 7:6 (7:3), 6:1

Ястремская провела четвертое очное противостояние против Коко и впервые добыла победу. В 2025 году Даяна уступила Гауфф в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в Мадриде.

Во втором круге Уимболдона-2025 Ястремская поборется против «нейтралки» Анастасии Захаровой, которая прошла Викторию Азаренко.

Даяна в четвертый раз в карьере обыграла соперницу из топ-5 рейтинга WTA и впервые с февраля 2022 года.

Ястремская стала третьей представительницей Украины после Элины Свитолиной и Юлии Стародубцевой, которой удалось выйти во втором круг Уимблдона-2025. Из украинок стартовый матч на мейджоре в Лондоне проиграла только Марта Костюк.

"It's the win of her career."



No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 😲#Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8