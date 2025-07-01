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  4. Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Уимблдон
01 июля 2025, 23:04 | Обновлено 02 июля 2025, 00:16
6394
61

Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне

Даяна в двух сетах переиграла Коко и вышла во второй раунд травяного мейджора

01 июля 2025, 23:04 | Обновлено 02 июля 2025, 00:16
6394
61
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) успешно стартовала на Уимблдонском турнире 2025.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла вторую ракетку мира Коко Гауфф (США)!

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гауфф (США) [2] – 7:6 (7:3), 6:1

Ястремская провела четвертое очное противостояние против Коко и впервые добыла победу. В 2025 году Даяна уступила Гауфф в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в Мадриде.

Во втором круге Уимболдона-2025 Ястремская поборется против «нейтралки» Анастасии Захаровой, которая прошла Викторию Азаренко.

Даяна в четвертый раз в карьере обыграла соперницу из топ-5 рейтинга WTA и впервые с февраля 2022 года.

Ястремская стала третьей представительницей Украины после Элины Свитолиной и Юлии Стародубцевой, которой удалось выйти во втором круг Уимблдона-2025. Из украинок стартовый матч на мейджоре в Лондоне проиграла только Марта Костюк.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 61
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C.Пеклов
Це справжня компенсація для українців після несподіваної поразки Костюк!Дякую Даяні за чудовий настрій!Так тримати!
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+21
Показать Скрыть 4 ответа
VITASS
От і маєш. Загубили там де не мусили, і знайшли там де не надіялись. Даяна круто винесла 2 ракетку. І якби не спад у 1му, то рахували би тотальним розгромом менше ніж за годину. 
Слів нема, бравіссімо Дая
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+17
Alehandro
Очікували сьогодні -1, але навряд чи хтось думав, що це буде Марта, а не Даяна. Даяну з перемогою.  Форму останнім часом набирала і сьогодні продемонструвала, що це все ж тенденція, а не ряд випадковостей... Далі болотний ноунейм. Сподіваюсь, недооцінки не буде і підготується не гірше, ніж до Коко
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+16
Попандопуло из Одессы
Я думаю, даже сама Даяна не ожидала такого второго сета. Коко просто развалилась.
Но, это уже её проблемы. Нам своё делать.
С Победой! Даяна продолжает приятно удивлять.
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+16
Павло
О, ще й Гаель Світолін виграв - то є добре 
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+12
vak
Просто МОЛОДЕЦ!
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+12
sahka1981
Просто не має слів! Молодець!
З перемогою!!!
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+12
C.Пеклов
Яка ж молодчинка!Браво!
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+12
Neptun
Це підрив мізків! Даяна розірвала Коко. Не дуже згуртовану, але розірвала.
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+9
Kапітошkа
Вміє!Молодчинка!
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+9
Обсервер Влад
Гофф вирішила зіграти роль самої Ястремської. Вийшло в неї геніально! За що їй можна лише подякувати 
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaly Kozak
Молодчинка! І Гаель майже одразу виграв свій матч. Гарний вечір.
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+7
Arera
Главное чтобы силы на нейтралку остались в следующем круге! А сегодня вся Украина аплодирует стоя!!!!
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+6
Микола Захарченко
Мабуть найкращий теніс Даяни і перемога 🇺🇦🔥✌️!! 
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
introvert
Коли молодець, тоді молодець.
Хоча якщо бути чесним до кінця, ніхто б не зрозумів, якби Даяна при такій ігровій статистиці Гофф ще й примудрилася їй програти. Не заслужила Коко своєю, будемо відверті, ганебною грою - навіть сету. А загублена нею і знайдена Даяною сережка виявилася таким ударом по психології американки, що стала їй остаточним вироком)
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
SosokDayany
І так буде з кожним , БРАВО !
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+5
maxno
БРАВО!!! 
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+5
Vadym Shcherban
Браво!!!! Але...
Включив в першому меті за рахунку 5:2 на користь Даяни. Злетів на небо від щастя але Даяна швидко повернула мене на землю. Слава Богу тай-брейк виграла з дуже високим рівнем гри.
Потім я думав, що Даяна погано подає, але Коко мене в цьому перевбідила. 9 подвійних, або 10 я навіть збився в рахунку. Жах...
Коко сьогодні була не схожа на себе і молодець Даяна, що цим скористалася сповна. 6:1 в другому меті говорять самі за себе. Розмазала тому по газону...
Молодчинка.
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+5
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roman75zpr
Она это сделала!!! Даяна стала бойцом!
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+5
Vadym@
Радий підняти гроші. Тепер вперед по зустрічній
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+5
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