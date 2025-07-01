Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Даяна в двух сетах переиграла Коко и вышла во второй раунд травяного мейджора
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) успешно стартовала на Уимблдонском турнире 2025.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла вторую ракетку мира Коко Гауфф (США)!
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гауфф (США) [2] – 7:6 (7:3), 6:1
Ястремская провела четвертое очное противостояние против Коко и впервые добыла победу. В 2025 году Даяна уступила Гауфф в 1/32 финала соревнований WTA 1000 в Мадриде.
Во втором круге Уимболдона-2025 Ястремская поборется против «нейтралки» Анастасии Захаровой, которая прошла Викторию Азаренко.
Даяна в четвертый раз в карьере обыграла соперницу из топ-5 рейтинга WTA и впервые с февраля 2022 года.
Ястремская стала третьей представительницей Украины после Элины Свитолиной и Юлии Стародубцевой, которой удалось выйти во втором круг Уимблдона-2025. Из украинок стартовый матч на мейджоре в Лондоне проиграла только Марта Костюк.
"It's the win of her career."— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025
No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 😲#Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8
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С Победой! Даяна продолжает приятно удивлять.
З перемогою!!!
Хоча якщо бути чесним до кінця, ніхто б не зрозумів, якби Даяна при такій ігровій статистиці Гофф ще й примудрилася їй програти. Не заслужила Коко своєю, будемо відверті, ганебною грою - навіть сету. А загублена нею і знайдена Даяною сережка виявилася таким ударом по психології американки, що стала їй остаточним вироком)
Включив в першому меті за рахунку 5:2 на користь Даяни. Злетів на небо від щастя але Даяна швидко повернула мене на землю. Слава Богу тай-брейк виграла з дуже високим рівнем гри.
Потім я думав, що Даяна погано подає, але Коко мене в цьому перевбідила. 9 подвійних, або 10 я навіть збився в рахунку. Жах...
Коко сьогодні була не схожа на себе і молодець Даяна, що цим скористалася сповна. 6:1 в другому меті говорять самі за себе. Розмазала тому по газону...
Молодчинка.