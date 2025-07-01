Не Азаренко. Известна возможная соперница Ястремской во 2-м круге Уимблдона

Двухкратная полуфиналистка Уимблдона (2011, 2012) Виктория Азаренко (WTA 87), которая выступает в «нейтральном» статусе, вылетела с травяного мейджора 2025 года в первом же матче.

В 1/64 финала Азаренко проиграла Анастасии Захаровой (WTA 95) за 1 час и 56 минут в трех сетах.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Виктория Азаренко – Анастасия Захарова [Q] – 2:6, 6:2, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

Захарова, которая стартовала с квалификации, может стать следующей оппоненткой Даяны Ястремской, если украинка в первом круге пройдет вторую ракетку мира Коко Гауфф.