Не Азаренко. Известна возможная соперница Ястремской во 2-м круге Уимблдона
Если Даяна пройдет Коко Гауфф, то далее встретится с Анастасией Захаровой
Двухкратная полуфиналистка Уимблдона (2011, 2012) Виктория Азаренко (WTA 87), которая выступает в «нейтральном» статусе, вылетела с травяного мейджора 2025 года в первом же матче.
В 1/64 финала Азаренко проиграла Анастасии Захаровой (WTA 95) за 1 час и 56 минут в трех сетах.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Виктория Азаренко – Анастасия Захарова [Q] – 2:6, 6:2, 1:6
Это была первая встреча соперниц.
Захарова, которая стартовала с квалификации, может стать следующей оппоненткой Даяны Ястремской, если украинка в первом круге пройдет вторую ракетку мира Коко Гауфф.
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