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  4. Не Азаренко. Известна возможная соперница Ястремской во 2-м круге Уимблдона
Уимблдон
01 июля 2025, 22:35 | Обновлено 01 июля 2025, 22:48
477
1

Не Азаренко. Известна возможная соперница Ястремской во 2-м круге Уимблдона

Если Даяна пройдет Коко Гауфф, то далее встретится с Анастасией Захаровой

01 июля 2025, 22:35 | Обновлено 01 июля 2025, 22:48
477
1
Не Азаренко. Известна возможная соперница Ястремской во 2-м круге Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Двухкратная полуфиналистка Уимблдона (2011, 2012) Виктория Азаренко (WTA 87), которая выступает в «нейтральном» статусе, вылетела с травяного мейджора 2025 года в первом же матче.

В 1/64 финала Азаренко проиграла Анастасии Захаровой (WTA 95) за 1 час и 56 минут в трех сетах.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Виктория Азаренко – Анастасия Захарова [Q] – 2:6, 6:2, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

Захарова, которая стартовала с квалификации, может стать следующей оппоненткой Даяны Ястремской, если украинка в первом круге пройдет вторую ракетку мира Коко Гауфф.

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Виктория Азаренко Анастасия Захарова Даяна Ястремская Коко Гауфф Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Це що за хрень з боліт чи то Азаренко уже ніяка?
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