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  4. Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
01 июля 2025, 05:15 |
116
0

Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 1/64 финала состоится 1 июля и начнется не ранее 20:30 по Киеву

01 июля 2025, 05:15 |
116
0
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) начнет выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/64 финала украинка сыграет против второй ракетки мира Коко Гауфф (США). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте после игры Мюллер – Джокович. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Коко.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Виктории Азаренко (WTA 87), либо против Анастасии Захаровой (WTA 95).

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даяна Ястремская Коко Гауфф смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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