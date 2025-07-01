Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) начнет выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/64 финала украинка сыграет против второй ракетки мира Коко Гауфф (США). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте после игры Мюллер – Джокович. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Коко.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Виктории Азаренко (WTA 87), либо против Анастасии Захаровой (WTA 95).

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА