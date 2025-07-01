Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок 1/64 финала состоится 1 июля и начнется не ранее 20:30 по Киеву
1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) начнет выступления на Уимблдонском турнире 2025.
В 1/64 финала украинка сыграет против второй ракетки мира Коко Гауфф (США). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте после игры Мюллер – Джокович. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Коко.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Виктории Азаренко (WTA 87), либо против Анастасии Захаровой (WTA 95).
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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