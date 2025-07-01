Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационно проиграла на старте Уимблдона

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 26) завершила выступления в одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от Вероники Эрьявец (Словения, WTA 171) за 2 часа и 7 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Вероника Эрьявец (Словения) [Q] – Марта Костюк (Украина) [26] – 3:6, 6:3, 6:4

Уже в первой партии у Марты начались проблемы со здоровьем – украинку мучал кашель. Свою роль сыграла и сильная жара в Лондоне.

В решающем сете украинская теннисистка отыгралась с 1:3 и даже повела 4:3, однако проиграла три гейма подряд и отдала матч.

Костюк провела первое очное противостояние против Эрьявец. Во втором круге Вероника поборется либо против Камилы Осорио, либо против Даниэль Коллинз.

Марта проиграла пятый матч подряд. В последний раз она побеждала 11 мая в 1/16 финала тысячника в Риме, когда одолела Лейлу Фернандес. Также Костюк впервые за пять выступления в основе Уимблдона вылетела в первом же раунде.

Костюк на Уимблдонском турнире продолжит выступления в парном разряде, где в первом круге вместе с Еленой-Габриэлой Русе встретится с тандемом Анастасия Севастова / Янина Викмайер.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine