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  4. Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Уимблдон
01 июля 2025, 15:16 | Обновлено 01 июля 2025, 16:41
5218
54

Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационно проиграла на старте Уимблдона

Марта потерпела поражение от Вероники Эрьявец в первом раунде травяного мейджора

01 июля 2025, 15:16 | Обновлено 01 июля 2025, 16:41
5218
54
Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 26) завершила выступления в одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от Вероники Эрьявец (Словения, WTA 171) за 2 часа и 7 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Вероника Эрьявец (Словения) [Q] – Марта Костюк (Украина) [26] – 3:6, 6:3, 6:4

Уже в первой партии у Марты начались проблемы со здоровьем – украинку мучал кашель. Свою роль сыграла и сильная жара в Лондоне.

В решающем сете украинская теннисистка отыгралась с 1:3 и даже повела 4:3, однако проиграла три гейма подряд и отдала матч.

Костюк провела первое очное противостояние против Эрьявец. Во втором круге Вероника поборется либо против Камилы Осорио, либо против Даниэль Коллинз.

Марта проиграла пятый матч подряд. В последний раз она побеждала 11 мая в 1/16 финала тысячника в Риме, когда одолела Лейлу Фернандес. Также Костюк впервые за пять выступления в основе Уимблдона вылетела в первом же раунде.

Костюк на Уимблдонском турнире продолжит выступления в парном разряде, где в первом круге вместе с Еленой-Габриэлой Русе встретится с тандемом Анастасия Севастова / Янина Викмайер.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Марта Костюк Вероника Эрьявец Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 54
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Vlad Holl
На РГ також сенсаційно програла? Талановита перетворилася в повне посміховисько і нікчему . ЧОТИРИ турніри підряд в першому колі закінчила. Тепер можеш брати подругу Сандру і Грицька,  і їсти полуницю з вершками - заробила. З цим тренером гарно лайно ложками їсти .
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+13
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Alehandro
Головне, шо днюху в Лондоні норм відсвяткувала, а все інше, то таке, другорядне...
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+12
Muskrat2
Сенсація буде якщо вона виграє у будь-якою каліки. А тепер на море в зону комфорту. 
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+11
Richard Lewis
Мде... Зато тепер голова не болить, що там далі по сітці могло б бути
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+10
Мосій Шило
Як казали моя прабабця:-,,НІЩО!!,,Нїх.....окрім понтів,та самолюбування!
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+10
Людмила Павловська
Не відійшла після день народження. Сьогодні геть слабо виглядала. Як марльєві труси. 
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+8
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introvert
Пригадується, після поразки Марти від Бейлек експерти відмічали "супертеніс" чешки і прогнозували, що вона ще покаже "кузькіну мать" фаворитам. Ледве не посперечається за титул в Парижі.
Що тепер скажете про словенку? Майбутня переможниця Вімблдона?))
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+8
Vitason
Кон...ене!! З'їздь на Канари,відпочинь ,скоро будеш ,як Калініна з таким відношенням до роботи,немає на тебе міцної тренерської руки,він би дав  тобі насолоджуватися життям,розхлябана і безвольна Костюк!!!
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+8
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sirjoga
Ледаче позорище
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+8
Мосій Шило
То кінь став,то х... встав, то колесо від брички відпало! Все нам нее слава Богу. Як ті люди і кашляють, пер...ь,, і виграють?
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+7
analex
Стомлена сонцем і фотосессіями 
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+7
Oleksandr Barabakh
Позорище
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+7
Disiny7
От і добре. Мене насамперед тішить той факт, що у словенки, хоча б не буде зневаги до суперниць, як то подача з руки від бідосі  Виглядає огидно.
А весь box Костюк підтримує цю зневагу, бо плескають в долоні і гигикають
Це вже така Мартусіна фішка, але карма поняття стабільне і неминуче. 
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+6
kollekciy
Бейлек в грі з Мартою дійсно показувала хорошу гру, і доречі на наступному турнірі Сара виграла 125 тис. А, сьогодні суперниця Марти, дійсно навіть не тиснула сильно, Марта сама програла за рахунок дуже неякісної (для її рейтингу) гри. Марта офіційно знову пішла у довгий загул, мабуть вже знову до січня. Треба поки що, про неї забути, нічого від неї не чикати, і не злитися на неї. І до речі за збірну мабуть буде грати Даяна.
Марті зараз навіть на турніри 125 тис. видно не треба йти, бо вона і там довго не затримається. А, коли в неї знову з'явиться бажання грати для душі, а не так щоб перемога десь сама взялась, тоді можна буде повертатися.    
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+6
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Sergiy20
А в прогнозі на матч автор пропонував поставити на перемогу Марти з форою -5,5🙂
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+5
Ondu
Коли Даяна вирішила прикласти зусиль та почати грати у теніс,а Марта лише базікати може,не потрібен їй теніс,лише курорти. 
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+5
Sashamar
Заспокойтеся, абсолютно нічого несподіваного не сталося. Те, що Марта не вміє грати на траві і може влетіти кому завгодно не новина. Але трава це просто окремий прояв. Треба розуміти головне: Марта це не про теніс, це про гламур. На додачу можуть бути фонди, благодійність і таке інше, але базове - сукні і контракти не так з топ-тенісисткою, як з дівчиною модельної зовнішності. Все.
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+4
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pricolist
 Наших дівчат треба підтримувати і все таке, але Марта - це ганьба, просто соромно має бути. І за таке треба вибачатись перед вболівальниками і задуматись що робити далі
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+4
Обсервер Влад
Перебухала на своїй днюсі. Буває  
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+4
Ukrnazyk
Ганьба!
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+3
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