Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Марта потерпела поражение от Вероники Эрьявец в первом раунде травяного мейджора
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 26) завершила выступления в одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.
В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от Вероники Эрьявец (Словения, WTA 171) за 2 часа и 7 минут.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Вероника Эрьявец (Словения) [Q] – Марта Костюк (Украина) [26] – 3:6, 6:3, 6:4
Уже в первой партии у Марты начались проблемы со здоровьем – украинку мучал кашель. Свою роль сыграла и сильная жара в Лондоне.
В решающем сете украинская теннисистка отыгралась с 1:3 и даже повела 4:3, однако проиграла три гейма подряд и отдала матч.
Костюк провела первое очное противостояние против Эрьявец. Во втором круге Вероника поборется либо против Камилы Осорио, либо против Даниэль Коллинз.
Марта проиграла пятый матч подряд. В последний раз она побеждала 11 мая в 1/16 финала тысячника в Риме, когда одолела Лейлу Фернандес. Также Костюк впервые за пять выступления в основе Уимблдона вылетела в первом же раунде.
Костюк на Уимблдонском турнире продолжит выступления в парном разряде, где в первом круге вместе с Еленой-Габриэлой Русе встретится с тандемом Анастасия Севастова / Янина Викмайер.
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А весь box Костюк підтримує цю зневагу, бо плескають в долоні і гигикають
Це вже така Мартусіна фішка, але карма поняття стабільне і неминуче.
Марті зараз навіть на турніри 125 тис. видно не треба йти, бо вона і там довго не затримається. А, коли в неї знову з'явиться бажання грати для душі, а не так щоб перемога десь сама взялась, тоді можна буде повертатися.