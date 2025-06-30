Цицидоса едет домой. Девятая ракетка мира вылетела с Уимблдона-2025
Паула Бадоса потерпела поражение от Кэти Бултер в первом раунде травяного мейджора
Испанская теннисистка и девятая ракетка мира Паула Бадоса завершила выступления на Уимблдоне-2025.
В первом раунде испанка в трех сетах уступила представительнице Великобритании Кэти Бултер (WTA 43) за 1 час и 56 минут.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Паула Бадоса (Испания) [9] – Кэти Бултер (Великобритания) – 2:6, 6:3, 4:6
Бултер провела второе очное противостояние против Бадосы и взяла реванш за поражение в первом раунде Ролан Гаррос 2024.
Кэти в четвертый раз в карьере одолела соперницу из топ-10 рейтинга WTA. Следующей оппоненткой Бултер будет лаки-лузер Солана Сиерра (Аргентина, WTA 101).
Бадоса покинула Уимблдон вслед за своим бойфрендом Стефаносом Циципасом, который 30 июня не сумел доиграть стартовый поединок слэма против Валентена Ройе после проигранных двух сетов.
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