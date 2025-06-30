Первая потеря сеяной: Остапенко вылетела с одиночного разряда Уимблдона

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 21) вылетела с одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025.

В 1/64 финала латвийка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Великобритании Сонай Картал (WTA 51) за 1 час и 55 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Сонай Картал (Великобритания) – Алена Остапенко (Латвия) [20] – 7:5, 2:6, 6:2

В первой партии Остапенко побеждала 5:2, но не сумела подать на сет в девятом гейме. В десятом на приеме у Алены было три сетбола, но и тут Сонай отыгралась.

Картал взяла реванш у Остапенко за поражение недельной давности в 1/16 финала соревнований WTA 250 в Истборне.

Остапенко не сумела защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. Алена стала первой сеяной теннисисткой, которая покинула Уимблдон.

В 1/32 финала Сонай поборется против Виктории Томовой (Болгария, WTA 111), которая в первом круге прошла Онс Жабер (Тунис, WTA 59). Жабер снялась во втором сете из-за плохого самочувствия.

Остапенко продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде, где вместе с Се Шувэй в первом круге сыграет с дуэтом Оксана Калашникова / Елена Приданкина.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine