Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первая потеря сеяной: Остапенко вылетела с одиночного разряда Уимблдона
Уимблдон
30 июня 2025, 15:05 | Обновлено 30 июня 2025, 15:11
1295
2

Первая потеря сеяной: Остапенко вылетела с одиночного разряда Уимблдона

Алена в трех партиях потерпела поражение от Сонай Картал в матче 1/64 финала слэма

30 июня 2025, 15:05 | Обновлено 30 июня 2025, 15:11
1295
2
Первая потеря сеяной: Остапенко вылетела с одиночного разряда Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 21) вылетела с одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025.

В 1/64 финала латвийка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Великобритании Сонай Картал (WTA 51) за 1 час и 55 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Сонай Картал (Великобритания) – Алена Остапенко (Латвия) [20] – 7:5, 2:6, 6:2

В первой партии Остапенко побеждала 5:2, но не сумела подать на сет в девятом гейме. В десятом на приеме у Алены было три сетбола, но и тут Сонай отыгралась.

Картал взяла реванш у Остапенко за поражение недельной давности в 1/16 финала соревнований WTA 250 в Истборне.

Остапенко не сумела защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. Алена стала первой сеяной теннисисткой, которая покинула Уимблдон.

В 1/32 финала Сонай поборется против Виктории Томовой (Болгария, WTA 111), которая в первом круге прошла Онс Жабер (Тунис, WTA 59). Жабер снялась во втором сете из-за плохого самочувствия.

Остапенко продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде, где вместе с Се Шувэй в первом круге сыграет с дуэтом Оксана Калашникова / Елена Приданкина.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Уроженка Киева впервые в карьере добыла победу в основной сетке Уимблдона
Двухкратная финалистка Уимблдона проиграла сет и снялась с матча 1-го круга
Первый бублик на Уимблдоне-2025 повесила прошлогодняя полуфиналистка
Сонай Картал Алена Остапенко Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали победителя Уимблдона-2025 у мужчин
Теннис | 30 июня 2025, 13:27 0
Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали победителя Уимблдона-2025 у мужчин
Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали победителя Уимблдона-2025 у мужчин

Фаворитом идет Карлос, Янник – второй, топ-3 замыкает Новак Джокович

Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Волейбол | 29 июня 2025, 22:12 23
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу

В финале наши девушки разгромили венгерок

Есть соперник из Англии. Известно расписание матчей Динамо на летних сборах
Футбол | 30.06.2025, 12:22
Есть соперник из Англии. Известно расписание матчей Динамо на летних сборах
Есть соперник из Англии. Известно расписание матчей Динамо на летних сборах
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Футбол | 30.06.2025, 08:19
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Бокс | 29.06.2025, 19:23
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KirTheKing
там надо проверить, судя по лицу играл не соня картал, а Сеня..
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
29.06.2025, 08:20 4
Футбол
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
28.06.2025, 21:30 21
Волейбол
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
28.06.2025, 19:34 10
Бокс
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
29.06.2025, 10:00 17
Волейбол
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
29.06.2025, 08:52 13
Футбол
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 2
Бокс
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
29.06.2025, 00:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем