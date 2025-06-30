Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Двухкратная финалистка Уимблдона проиграла сет и снялась с матча 1-го круга
Уимблдон
30 июня 2025, 14:48 | Обновлено 30 июня 2025, 14:50
1623
0

Двухкратная финалистка Уимблдона проиграла сет и снялась с матча 1-го круга

Онс Жабер не сумела продолжить борьбу против Виктории Томовой в 1/64 финала

30 июня 2025, 14:48 | Обновлено 30 июня 2025, 14:50
1623
0
Двухкратная финалистка Уимблдона проиграла сет и снялась с матча 1-го круга
Getty Images/Global Images Ukraine

Представительница Туниса Онс Жабер (WTA 59) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025 в первом же матче.

В 1/64 финала Жабер вышла на корт против Виктории Томовой (Болгария, WTA 111). Онс проиграла первый сет на тай-брейке, отдала два стартовых гейма во второй партии и отказалась продолжать борьбу.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Виктория Томова (Болгария) – Онс Жабер (Тунис) – 7:6 (7:2), 2:0, RET., Жабер

Жабер не сумела продолжить встречу из-за плохого самочувствия. В первой партии Онс вызвала на корт физио, который проверял ей давление.

Несмотря на проблемы со здоровьем, тунисская теннисистка была близка к победе в первом сете. Она вела 5:3 на тай-брейке, но проиграла четыре поинта подряд.

Жабер дважды в своей карьере играла в финале Уимблдона. В 2022 году она уступила Елене Рыбакиной в решающем поединке, а в 2023 – Маркете Вондроушовой.

Томова во втором круге травяного слэма поборется против победительницы противостояния Сонай Картал (Великобритания, WTA 51) – Алена Остапенко (Латвия, WTA 21).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Уроженка Киева впервые в карьере добыла победу в основной сетке Уимблдона
Первая потеря сеяной: Остапенко вылетела с одиночного разряда Уимблдона
Первый бублик на Уимблдоне-2025 повесила прошлогодняя полуфиналистка
Онс Жабер Виктория Томова Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг ATP. Накануне Уимблдона не произошло никаких изменений в топ-10
Теннис | 30 июня 2025, 14:39 0
Рейтинг ATP. Накануне Уимблдона не произошло никаких изменений в топ-10
Рейтинг ATP. Накануне Уимблдона не произошло никаких изменений в топ-10

Дженсон Бруксби оказался в шаге от возвращения в топ-100

«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
Бокс | 30 июня 2025, 09:20 2
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка

Фрэнк Уоррен высказался по поводу этой ситуации

ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
Футбол | 29.06.2025, 19:37
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
Остановить крикливую, Синнер vs Алькарас, Свитолина поборется за титул
Теннис | 30.06.2025, 09:30
Остановить крикливую, Синнер vs Алькарас, Свитолина поборется за титул
Остановить крикливую, Синнер vs Алькарас, Свитолина поборется за титул
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Футбол | 29.06.2025, 21:27
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
28.06.2025, 19:34 10
Бокс
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
29.06.2025, 08:52 13
Футбол
«Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
«Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
29.06.2025, 07:33 50
Футбол
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 25
Волейбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
29.06.2025, 08:20 4
Футбол
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
29.06.2025, 07:26 7
Футбол
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
29.06.2025, 10:00 17
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем