Двухкратная финалистка Уимблдона проиграла сет и снялась с матча 1-го круга
Онс Жабер не сумела продолжить борьбу против Виктории Томовой в 1/64 финала
Представительница Туниса Онс Жабер (WTA 59) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025 в первом же матче.
В 1/64 финала Жабер вышла на корт против Виктории Томовой (Болгария, WTA 111). Онс проиграла первый сет на тай-брейке, отдала два стартовых гейма во второй партии и отказалась продолжать борьбу.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Виктория Томова (Болгария) – Онс Жабер (Тунис) – 7:6 (7:2), 2:0, RET., Жабер
Жабер не сумела продолжить встречу из-за плохого самочувствия. В первой партии Онс вызвала на корт физио, который проверял ей давление.
Несмотря на проблемы со здоровьем, тунисская теннисистка была близка к победе в первом сете. Она вела 5:3 на тай-брейке, но проиграла четыре поинта подряд.
Жабер дважды в своей карьере играла в финале Уимблдона. В 2022 году она уступила Елене Рыбакиной в решающем поединке, а в 2023 – Маркете Вондроушовой.
Томова во втором круге травяного слэма поборется против победительницы противостояния Сонай Картал (Великобритания, WTA 51) – Алена Остапенко (Латвия, WTA 21).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дженсон Бруксби оказался в шаге от возвращения в топ-100
Фрэнк Уоррен высказался по поводу этой ситуации