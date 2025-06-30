Двухкратная финалистка Уимблдона проиграла сет и снялась с матча 1-го круга

Представительница Туниса Онс Жабер (WTA 59) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025 в первом же матче.

В 1/64 финала Жабер вышла на корт против Виктории Томовой (Болгария, WTA 111). Онс проиграла первый сет на тай-брейке, отдала два стартовых гейма во второй партии и отказалась продолжать борьбу.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Виктория Томова (Болгария) – Онс Жабер (Тунис) – 7:6 (7:2), 2:0, RET., Жабер

Жабер не сумела продолжить встречу из-за плохого самочувствия. В первой партии Онс вызвала на корт физио, который проверял ей давление.

Несмотря на проблемы со здоровьем, тунисская теннисистка была близка к победе в первом сете. Она вела 5:3 на тай-брейке, но проиграла четыре поинта подряд.

Жабер дважды в своей карьере играла в финале Уимблдона. В 2022 году она уступила Елене Рыбакиной в решающем поединке, а в 2023 – Маркете Вондроушовой.

Томова во втором круге травяного слэма поборется против победительницы противостояния Сонай Картал (Великобритания, WTA 51) – Алена Остапенко (Латвия, WTA 21).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine