Первый бублик на Уимблдоне-2025 повесила прошлогодняя полуфиналистка
Донна Векич в 1/64 финала в двух сетах одолела Кимберли Биррелл и вышла во второй круг
Хорватская теннисистка и серебряная медалистка Олимпиады-2024 в Париже Донна Векич (WTA 25) успешно стартовала на Уимблдоне-2025.
В первом раунде хорватка, которая в 2024 добралась до полуфинала травяного мейджора, в двух сетах разобралась с Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 74) за 1 час и 20 минут.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Кимберли Биррелл (Австралия) – Донна Векич (Хорватия) [22] – 0:6, 4:6
Это была третья встреча соперниц. Векич одержала вторую победу над Биррелл.
Бублик в первой партии стал первым выигранным сетом со счетом 6:0 на Уимблдонском турнире этого года.
В 1/32 финала слэма Донна поборется против победительницы противостояния Анка Тодони (Румыния, WTA 90) – Кристина Букша (Испания, WTA 102).
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