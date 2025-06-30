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Уимблдон
30 июня 2025, 14:37 | Обновлено 30 июня 2025, 14:38
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Первый бублик на Уимблдоне-2025 повесила прошлогодняя полуфиналистка

Донна Векич в 1/64 финала в двух сетах одолела Кимберли Биррелл и вышла во второй круг

30 июня 2025, 14:37 | Обновлено 30 июня 2025, 14:38
193
0
Первый бублик на Уимблдоне-2025 повесила прошлогодняя полуфиналистка
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

Хорватская теннисистка и серебряная медалистка Олимпиады-2024 в Париже Донна Векич (WTA 25) успешно стартовала на Уимблдоне-2025.

В первом раунде хорватка, которая в 2024 добралась до полуфинала травяного мейджора, в двух сетах разобралась с Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 74) за 1 час и 20 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Кимберли Биррелл (Австралия) – Донна Векич (Хорватия) [22] – 0:6, 4:6

Это была третья встреча соперниц. Векич одержала вторую победу над Биррелл.

Бублик в первой партии стал первым выигранным сетом со счетом 6:0 на Уимблдонском турнире этого года.

В 1/32 финала слэма Донна поборется против победительницы противостояния Анка Тодони (Румыния, WTA 90) – Кристина Букша (Испания, WTA 102).

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Донна Векич Уимблдон-2025 Кимберли Биррелл
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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