Первый бублик на Уимблдоне-2025 повесила прошлогодняя полуфиналистка

Хорватская теннисистка и серебряная медалистка Олимпиады-2024 в Париже Донна Векич (WTA 25) успешно стартовала на Уимблдоне-2025.

В первом раунде хорватка, которая в 2024 добралась до полуфинала травяного мейджора, в двух сетах разобралась с Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 74) за 1 час и 20 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Кимберли Биррелл (Австралия) – Донна Векич (Хорватия) [22] – 0:6, 4:6

Это была третья встреча соперниц. Векич одержала вторую победу над Биррелл.

Бублик в первой партии стал первым выигранным сетом со счетом 6:0 на Уимблдонском турнире этого года.

В 1/32 финала слэма Донна поборется против победительницы противостояния Анка Тодони (Румыния, WTA 90) – Кристина Букша (Испания, WTA 102).