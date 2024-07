Стала известна первая финалистка Уимблдона

11 июля проходят полуфинальные матчи на Уимблдоне в женском одиночном разряде.

В первом поединке хорватка Донна Векич (№37 WTA) проиграла Жасмин Паолини из Италии (№7 WTA).

Уимблдон. 1/2 финала

Донна Векич (Хорватия) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 4:6, 6:7(8)

Это была 4-я встреча теннисисток, итальянка выиграла 3-й матч.

Паолини – первая итальянка, которая вышла в финал на двух разных турнирах Grand Slam. С 2016 года после Серены Уильямс никто не играли в финале Ролан Гаррос и Уимблдона в одном сезоне.

В финальном раунде Жасмин сыграет с Еленой Рыбакиной (№4 WTA) или Барборой Крейчиковой (№32 WTA).

Для Паолини это будет второй финал турнира Grand Slam подряд. На Ролан Гаррос она уступила в матче за титул Иге Свёнтек.

Векич в третьем раунде остановила украинку Даяну Ястремскую.

Joy for Jasmine ✨



Jasmine Paolini wins an absolute classic on Centre Court, defeating Donna Vekic 2-6, 6-4, 7-6(8) to reach the #Wimbledon final pic.twitter.com/c2FC9MzZmY