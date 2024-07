Боролась, но не сумела победить. Ястремская вылетела из Уимблдона-2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) завершила выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/16 финала украинка в трех сетах проиграла Донне Векич (Хорватия, WTA 37).

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) [28] – Донна Векич (Хорватия) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 1:6

Это была 7-я встреча соперниц. Векич выиграла 4 очных поединка, причем все – подряд. Кроме того, девушки уже играли между собой в 2024 году в 1/8 Линца – 6:1, 6:1 в пользу хорватки.

Во втором сете Даяна отыграла матчбол в 12-м гейме и сумела перевести игру на тай-брейк, который в итоге выиграла.

В 1/8 финала Уимблдона Векич сыграет против Паулы Бадосы.

Ястремская стала второй представительницей Украины, которая не сумела преодолеть 3-й раунд травяного мейджора. Ранее соревнований покинула Марта Костюк, проиграв Мэдисон Киз.

After two hours and 53 minutes of bruising tennis, AND a court change, Donna Vekic prevails 😵



Dayana Yastremska saved eight match points, but Vekic sealed the deal 7-6(4), 6-7(3), 6-1.#Wimbledon pic.twitter.com/kTDAe9avcl