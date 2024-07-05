Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) завершила выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила 13-й ракетке мира из США Мэдисон Киз.

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [18] – Мэдисон Киз (США) [12] – 4:6, 3:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2023 году Костюк также уступила Киз в 3-м раунде Уимблдонского турнира.

В 1/8 финала соревнований Киз сыграет против 7-й сеяной Жасмин Паолини из Италии, которая ранее одолела Бьянку Андрееску.

Марта была одной из трех представительниц Украины, которым удалось добраться до 3-го круга Уимблдона. Выступления в одиночном разряде на этих кортах продолжают Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

Костюк продолжит играть на травяном мейджоре в парном разряде вместе с Еленой-Габриэлой Русе. 4 июля украинско-румынский тандем выиграл стартовый матч.