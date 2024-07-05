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  4. Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Уимблдон
05 июля 2024, 18:11 | Обновлено 05 июля 2024, 18:17
280
4

Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024

Марта в двух сетах уступила Мэдисон Киз в 3-м раунде травяного мейджора

05 июля 2024, 18:11 | Обновлено 05 июля 2024, 18:17
280
4
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) завершила выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила 13-й ракетке мира из США Мэдисон Киз.

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [18] – Мэдисон Киз (США) [12] – 4:6, 3:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2023 году Костюк также уступила Киз в 3-м раунде Уимблдонского турнира.

В 1/8 финала соревнований Киз сыграет против 7-й сеяной Жасмин Паолини из Италии, которая ранее одолела Бьянку Андрееску.

Марта была одной из трех представительниц Украины, которым удалось добраться до 3-го круга Уимблдона. Выступления в одиночном разряде на этих кортах продолжают Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

Костюк продолжит играть на травяном мейджоре в парном разряде вместе с Еленой-Габриэлой Русе. 4 июля украинско-румынский тандем выиграл стартовый матч.

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Марта Костюк Мэдисон Киз Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Vlad Holl
Результати останніх 3 місяців говорять про те що , з тим тренером справ не буде. Є талант , але його треба направити і підтримувати . А так буде те що є на данний момент - ніхріна .
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0
oldman
Щиро не розумію навщо їй була парна гра вчора ще й після важкого 3-сетвого матчу перед цим.
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0
C.Пеклов
на жаль не вистачило сил на таку потужну суперницю...
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-1
naverland
В целом хорошо сыграла.
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-1
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