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Уимблдон
05 июля 2024, 17:57 | Обновлено 05 июля 2024, 18:04
184
0

Финалистка РГ-2024 вышла в 1/8 финала Уимблдона с национальным рекордом

Историческим достижением отметилась Жасмин Паолини

05 июля 2024, 17:57 | Обновлено 05 июля 2024, 18:04
184
0
Финалистка РГ-2024 вышла в 1/8 финала Уимблдона с национальным рекордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая занимает в мировом рейтинге 7-ю позицию, стала участницей 1/8 финала Уимблдонского турнира.

28-летняя уроженка Тосканы во встрече третьего круга английского мейджора выяснила отношения с канадкой Бьянкой Андрееску – 176-м номером в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Паолини, которая в этом сезоне играла в финала Ролан Гаррос, где уступила Иге Свентек из Польши, добилась победы в двух сетах.

Уимблдон-2024. Третий круг

Жасмин Паолини (Италия, 7) – Бьянка Андрееску (Канада) – 7:6 (7:4), 6:1

Выйдя в 1/8 финала Уимблдонского турнира, Паолини добилась уникального для итальянского женского тенниса достижения. Жасмин стала первой представительницей Италии, которой удалось преодолеть 1/16 финала на первых трех турнирах серии Grand Slam в сезоне.

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Уимблдон-2024 Жасмин Паолини Бьянка Андрееску
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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