Паолини – не помеха. Свёнтек в третий раз подряд выиграла Ролан Гаррос

Первая ракетка мира Ига Свёнтек во второй раз подряд успешно защитила титул на Открытом чемпионате Франции.

В финале полька в двух партиях разобралась с итальянкой Жасмин Паолини (№15 WTA).

Ролан Гаррос. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 6:1

Со счета 1:2 в первом сете Ига выиграла 10 геймов подряд.

Это была 3-я встреча теннисисток, полька не проигрывала.

Паолини до этого розыгрыша турнира никогда раньше не заходила дальше второго круга на грунтовом мейджоре. В новой редакции мирового рейтинга она в 28 лет дебютирует в топ-10, став седьмой ракеткой мира.

Свёнтек выигрывала здесь четвертый титул (2020, 2022, 2023, 2024). Для Иги это 21-я подряд победа на кортах Парижа, всего она сыграла здесь 37 матчей, проиграв всего два.

Также отметим, что Свёнтек стала 15-й теннисисткой в истории, которая выиграла турнир Grand Slam, отыграв по ходу соревнования матчбол соперницы. Ига сделала это в матче второго раунда против Наоми Осаки, после чего не проиграла ни единого сета.

Ига завоевала свой пятый титул на турнирах Grand Slam и стала первой теннисисткой, выигравшей три титула подряд на Ролан Гаррос со времен Жюстин Энен.

Getty Images/Global Images Ukraine