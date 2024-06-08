Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Паолини – не помеха. Свёнтек в третий раз подряд выиграла Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
08 июня 2024, 17:21 | Обновлено 08 июня 2024, 17:57
1611
5

Паолини – не помеха. Свёнтек в третий раз подряд выиграла Ролан Гаррос

В матче за титул полька в двух сетах разобралась с сенсационной итальянкой

08 июня 2024, 17:21 | Обновлено 08 июня 2024, 17:57
1611
5
Паолини – не помеха. Свёнтек в третий раз подряд выиграла Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек во второй раз подряд успешно защитила титул на Открытом чемпионате Франции.

В финале полька в двух партиях разобралась с итальянкой Жасмин Паолини (№15 WTA).

Ролан Гаррос. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 6:1

Со счета 1:2 в первом сете Ига выиграла 10 геймов подряд.

Это была 3-я встреча теннисисток, полька не проигрывала.

Паолини до этого розыгрыша турнира никогда раньше не заходила дальше второго круга на грунтовом мейджоре. В новой редакции мирового рейтинга она в 28 лет дебютирует в топ-10, став седьмой ракеткой мира.

Свёнтек выигрывала здесь четвертый титул (2020, 2022, 2023, 2024). Для Иги это 21-я подряд победа на кортах Парижа, всего она сыграла здесь 37 матчей, проиграв всего два.

Также отметим, что Свёнтек стала 15-й теннисисткой в истории, которая выиграла турнир Grand Slam, отыграв по ходу соревнования матчбол соперницы. Ига сделала это в матче второго раунда против Наоми Осаки, после чего не проиграла ни единого сета.

Ига завоевала свой пятый титул на турнирах Grand Slam и стала первой теннисисткой, выигравшей три титула подряд на Ролан Гаррос со времен Жюстин Энен.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

По теме:
Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Седьмая за 24 года. Паолини отметилась достижением на Ролан Гаррос 2024
Ига Свёнтек Жасмин Паолини Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Футбол | 07 июня 2024, 23:39 160
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче

Наша команда пропустила три гола в первом тайме

Стало известно, чем завершился суд по делу о домашнем насилии Зверева
Теннис | 07 июня 2024, 14:40 0
Стало известно, чем завершился суд по делу о домашнем насилии Зверева
Стало известно, чем завершился суд по делу о домашнем насилии Зверева

Стороны достигли соглашения, немец вину не признал

И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
Футбол | 07.06.2024, 21:50
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
Модрич назвал особенного тренера в своей карьере. Выбор ничем не удивил
Футбол | 08.06.2024, 13:15
Модрич назвал особенного тренера в своей карьере. Выбор ничем не удивил
Модрич назвал особенного тренера в своей карьере. Выбор ничем не удивил
Стали известны составы сборных Польши и Украины на спарринг в Варшаве
Футбол | 07.06.2024, 20:45
Стали известны составы сборных Польши и Украины на спарринг в Варшаве
Стали известны составы сборных Польши и Украины на спарринг в Варшаве
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Iга - це тенiс-машина!
Ответить
+2
Stanislav Matusevych
Іга непідвладна прокляттю Рима. Правда, варто їй подякувати Осаці, яка трішки повернула польку на землю. Після того матчу Свьонтек уже шансів нікому не дала. Вітання з черговим Шоломом!
Ответить
+2
Vlad Holl
Різниця в класі просто неймовірна .
Ответить
+1
Alehandro
Фінал Мейджору в форматі тренування... легко і невимушено. Але у Паоліні ще є шанс на Чемпіонство (той шанс, що Марта з ГабіЛєною вчора подарували)
Ответить
0
сергей богданов
Это наверное первый финал лет за надцадь где на одного игрока кеф был 11, да и наверное самый предсказуемый шлем у девушек за долгие годы, а уровень тениса в женском туре по прежнему низкий, и жаль что наши звёздочки даже в такой ситуации не могут этим воспользоваться
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
06.06.2024, 19:26 18
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
08.06.2024, 08:06 5
Футбол
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
06.06.2024, 16:52 20
Бокс
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
06.06.2024, 23:52 10
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
07.06.2024, 09:01 3
Футбол
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
06.06.2024, 16:05
Бокс
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
07.06.2024, 12:52 1
Бокс
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
07.06.2024, 12:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем