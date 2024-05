Безумный камбек Иги! Свентек выбила Осаку с Ролан Гаррос, отыграв матчбол

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос полька в трех сетах переиграла Наоми Осаку (Япония, WTA 134).

Ролан Гаррос 2024. 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Наоми Осака (Япония) – 7:6 (7:1), 1:6, 7:5

Это была 3-я встреча соперниц. Свентек выиграла 2-й очный поединок.

В третьей партии Ига проиграла три первых практически выигранных гейма. В первом полька не реализовала 3 брейк-поинта, во втором отдала подачу со счета 40:15, а в третьем не реализовала 5 брейк-поинтов.

После этого Осака повела 5:2. В 8-м гейме Свентек уступала 0:30 на подаче, а в 9-м на приеме у японки был матчбол. Тем не менее Ига сделала брейк, затем подала и сравняла счет (5:5), после снова прервала подачу Наоми и успешно подала на матч.

Ига в 1/16 финала сыграет с Яной Фетт (№135 WTA) или Марией Боузковой (№42 WTA). На старте французского мейджора полька разгромила Леолию Жанжан.

Свентек в прошлом году выиграла титул на кортах Парижа.

A match that had EVERYTHING 🙌@iga_swiatek finds a way to victory after saving a match point, defeating an inspired Osaka 7-6, 1-6, 7-5 to reach Round 3 in Paris!#RolandGarros pic.twitter.com/N3c0JYMLGz