Алена Остапенко – Ига Свентек. Теннисная Аргентина – Ямайка. Видеообзор

14 февраля Алена Остапенко разгромила Игу Свентек в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Латвийской теннисистке понадобился 1 час и 11 минуте, чтобы победить со счетом 6:3, 6:1.

Это было пятое очное противостояние. Алена выиграла все пять встреч – 5:0 против второй ракетки мира!

В поединке за трофей в Дохе Остапенко сыграет против Аманды Анисимовой.

Видеообзор матча Алена Остапенко – Ига Свентек