WTA15 февраля 2025, 05:07 | Обновлено 15 февраля 2025, 05:10
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Алена Остапенко – Ига Свентек. Теннисная Аргентина – Ямайка. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Дохе
15 февраля 2025, 05:07 | Обновлено 15 февраля 2025, 05:10
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14 февраля Алена Остапенко разгромила Игу Свентек в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
Латвийской теннисистке понадобился 1 час и 11 минуте, чтобы победить со счетом 6:3, 6:1.
Это было пятое очное противостояние. Алена выиграла все пять встреч – 5:0 против второй ракетки мира!
В поединке за трофей в Дохе Остапенко сыграет против Аманды Анисимовой.
Видеообзор матча Алена Остапенко – Ига Свентек
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