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  4. Алена Остапенко – Ига Свентек. Теннисная Аргентина – Ямайка. Видеообзор
WTA
15 февраля 2025, 05:07 | Обновлено 15 февраля 2025, 05:10
123
0

Алена Остапенко – Ига Свентек. Теннисная Аргентина – Ямайка. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Дохе

15 февраля 2025, 05:07 | Обновлено 15 февраля 2025, 05:10
123
0
Алена Остапенко – Ига Свентек. Теннисная Аргентина – Ямайка. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Алена Остапенко

14 февраля Алена Остапенко разгромила Игу Свентек в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Латвийской теннисистке понадобился 1 час и 11 минуте, чтобы победить со счетом 6:3, 6:1.

Это было пятое очное противостояние. Алена выиграла все пять встреч – 5:0 против второй ракетки мира!

В поединке за трофей в Дохе Остапенко сыграет против Аманды Анисимовой.

Видеообзор матча Алена Остапенко – Ига Свентек

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Алена Остапенко Ига Свёнтек теннисные видеообзоры видео WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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