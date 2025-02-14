Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Алена разгромила Игу в двух сетах, одержав пятую победу в очных противостояниях
Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 37) уверенно вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В полуфинале латвийка в двух сетах разгромила вторую ракетку мира Игу Свентек (Польша) за 1 час и 11 минут.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/2 финала
Алена Остапенко (Латвия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:3, 6:1
Это была пятая встреча соперниц. Алена одержала пятую победу в очных противостояниях.
Свентек прервала винстрик на кортах Дохи, который составлял 15 матчей. Ига становилась чемпионкой в Катаре три года подряд – в 2022, 2023 и 2024.
В финале Алена встетится либо с Амандой Анисимовой, либо с Екатериной Александровой.
Остапенко проведет 17-й финал на уровне Тура и 4-й на тысячниках.
LIGHTS OUT PERFORMANCE 🎬👏@JelenaOstapenk8 will fight for the title in Doha after defeating defending champion and No. 2 seed Swiatek 6-3, 6-1. #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/zRUg7Ngovu— wta (@WTA) February 14, 2025
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