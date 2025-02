Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 37) уверенно вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В полуфинале латвийка в двух сетах разгромила вторую ракетку мира Игу Свентек (Польша) за 1 час и 11 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/2 финала

Алена Остапенко (Латвия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:3, 6:1

Это была пятая встреча соперниц. Алена одержала пятую победу в очных противостояниях.

Свентек прервала винстрик на кортах Дохи, который составлял 15 матчей. Ига становилась чемпионкой в Катаре три года подряд – в 2022, 2023 и 2024.

В финале Алена встетится либо с Амандой Анисимовой, либо с Екатериной Александровой.

Остапенко проведет 17-й финал на уровне Тура и 4-й на тысячниках.

