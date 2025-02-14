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  4. Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
WTA
14 февраля 2025, 17:35 | Обновлено 14 февраля 2025, 17:44
1292
16

Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе

Алена разгромила Игу в двух сетах, одержав пятую победу в очных противостояниях

14 февраля 2025, 17:35 | Обновлено 14 февраля 2025, 17:44
1292
16
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 37) уверенно вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В полуфинале латвийка в двух сетах разгромила вторую ракетку мира Игу Свентек (Польша) за 1 час и 11 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/2 финала

Алена Остапенко (Латвия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:3, 6:1

Это была пятая встреча соперниц. Алена одержала пятую победу в очных противостояниях.

Свентек прервала винстрик на кортах Дохи, который составлял 15 матчей. Ига становилась чемпионкой в Катаре три года подряд – в 2022, 2023 и 2024.

В финале Алена встетится либо с Амандой Анисимовой, либо с Екатериной Александровой.

Остапенко проведет 17-й финал на уровне Тура и 4-й на тысячниках.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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C.Пеклов
Альона-монстр!Молодець!Успіху в фіналі!
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+3
T-800
З МАНІТОЮ (ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ ТЕПЕР 5-0) ДІВЧИНУ КОЗАЦЬКОГО РОДУ!!!
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+1
Андрій Заліщук
Остапенко візьме цей титул
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0
Disiny7
Остапенко-стайл триває наступна в черзі свіно-собака.
А Мартуся прохавана дівчисько, побачила, що Альона "несеться" та швиденько злилася
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0
mevast
Отримав задоволення від гри Остапенко. Альона в зародку задавила гру Іги своїми точними невідворотніми ударами. 
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0
T-800
тут часто вспоминают как Даяна умела играть против сабаленчихи... поддержите наше холодное пиво, так поработить 1гу ...
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-2
Nba37
Обидно то , что Костюк могла затащить этот турнир, но к сожалению проиграла в 1/4 , вот увидите Анисимова вынесет александрову
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-3
Forever_Love_Rybakinu
👏👏👏Що ж, отримали задоволення від розгромної і впевненої гри нашої рідної Альонки! ❤️🇱🇻 Тепер чекатиму у фіналі сестричку Катюшу💗
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-3
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Forever_Love_Rybakinu
Истинная хозяйка Иги!
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
Ганьба програти цьому колобку, ти перша ракетка тебе винесла чувіха яка до Дохи програвала всім підряд
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-4
Первый Среди Равных
Позор полячці! Позор! Не просто що програла і кому, а і те як програла! 
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-9
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