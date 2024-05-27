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  4. Свёнтек уверенно стартовала на Ролан Гаррос и вышла на Осаку
Ролан Гаррос
27 мая 2024, 15:56 | Обновлено 27 мая 2024, 16:00
386
0

Свёнтек уверенно стартовала на Ролан Гаррос и вышла на Осаку

В первом раунде Ига разобралась с Леолией Жанжан

27 мая 2024, 15:56 | Обновлено 27 мая 2024, 16:00
386
0
Свёнтек уверенно стартовала на Ролан Гаррос и вышла на Осаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно начала защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого раунда полька разобралась с Леолией Жанжан из Франции (№148 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Леолия Жанжан (Франция) – 6:1, 6:2

Это была 1-я встреча теннисисток. Свёнтек выигрывала титул на кортах Парижа трижды (2020, 2022, 2023), это 15-я подряд выигранный матч польки на этих кортах.

В следующем раунде Свёнтек сыграет с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии (№134 WTA).

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Ига Свёнтек Леолия Жанжан Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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