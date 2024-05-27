Ролан Гаррос27 мая 2024, 15:56 | Обновлено 27 мая 2024, 16:00
386
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Свёнтек уверенно стартовала на Ролан Гаррос и вышла на Осаку
В первом раунде Ига разобралась с Леолией Жанжан
27 мая 2024, 15:56 | Обновлено 27 мая 2024, 16:00
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно начала защиту титула на Открытом чемпионате Франции.
В матче первого раунда полька разобралась с Леолией Жанжан из Франции (№148 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Леолия Жанжан (Франция) – 6:1, 6:2
Это была 1-я встреча теннисисток. Свёнтек выигрывала титул на кортах Парижа трижды (2020, 2022, 2023), это 15-я подряд выигранный матч польки на этих кортах.
В следующем раунде Свёнтек сыграет с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии (№134 WTA).
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