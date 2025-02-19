ВИДЕО. Как Альфонсо Дэвис принес Баварии путевку в 1/8 финала ЛЧ на 90+4
Немецкой команде-гранду пришлось серьезно понервничать в матче с Селтиком
18 февраля в 22:00 прошел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.
«Бавария» принимал «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.
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Шотландский клуб отыграл гандикап в один мяч в выездном матче. На 63-й минуте гол забил Николас Кюн.
Мюнхенская команда нанесла удар в конце. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4 минуте (1:1).
ГОЛ! 1:1. Альфонсо Дэвис, 90+4 мин
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