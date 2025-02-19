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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 01:12 | Обновлено 19 февраля 2025, 01:18
69
0

ВИДЕО. Как Альфонсо Дэвис принес Баварии путевку в 1/8 финала ЛЧ на 90+4

Немецкой команде-гранду пришлось серьезно понервничать в матче с Селтиком

19 февраля 2025, 01:12 | Обновлено 19 февраля 2025, 01:18
69
0
ВИДЕО. Как Альфонсо Дэвис принес Баварии путевку в 1/8 финала ЛЧ на 90+4
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля в 22:00 прошел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.

«Бавария» принимал «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Шотландский клуб отыграл гандикап в один мяч в выездном матче. На 63-й минуте гол забил Николас Кюн.

Мюнхенская команда нанесла удар в конце. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4 минуте (1:1).

ГОЛ! 1:1. Альфонсо Дэвис, 90+4 мин

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Селтик Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Альфонсо Дэвис Николас Кюн Бавария - Селтик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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