ВИДЕО. Как Альфонсо Дэвис принес Баварии путевку в 1/8 финала ЛЧ на 90+4

18 февраля в 22:00 прошел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25.

«Бавария» принимал «Селтик» в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Первый матч закончился гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1.

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Шотландский клуб отыграл гандикап в один мяч в выездном матче. На 63-й минуте гол забил Николас Кюн.

Мюнхенская команда нанесла удар в конце. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4 минуте (1:1).

ГОЛ! 1:1. Альфонсо Дэвис, 90+4 мин