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19 февраля 2025, 00:59 |
186
0

Хави ответил, кто был самым тяжелым соперником в его карьере

Испанец выделил трех футболистов

19 февраля 2025, 00:59 |
186
0
Хави ответил, кто был самым тяжелым соперником в его карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Легендарный испанский экс-футболист Хави назвал трех самых тяжелых соперников во времена его тренерской работы в «Барселоне». Хави выделил Маркуса Рэшфорда, Карима Бензема и Винисиуса Жуниора.

«Самые тяжелые футболисты, с которыми играла «Барса» под моим руководством? Это Маркус Рэшфорд, Карим Бензема и Винисиус Жуниор», – отметил Хави.

Ранее сообщалось, что испанский экс-футболист и бывший тренер «Барселоны» Хави может уже скоро вернуться к работе. В кандидатуре Хави заинтересовался самый титулованный итальянский клуб «Ювентус».

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Маркус Рэшфорд Карим Бензема Винисиус Жуниор Хави Барселона
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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