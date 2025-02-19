Хави ответил, кто был самым тяжелым соперником в его карьере

Легендарный испанский экс-футболист Хави назвал трех самых тяжелых соперников во времена его тренерской работы в «Барселоне». Хави выделил Маркуса Рэшфорда, Карима Бензема и Винисиуса Жуниора.

«Самые тяжелые футболисты, с которыми играла «Барса» под моим руководством? Это Маркус Рэшфорд, Карим Бензема и Винисиус Жуниор», – отметил Хави.

Ранее сообщалось, что испанский экс-футболист и бывший тренер «Барселоны» Хави может уже скоро вернуться к работе. В кандидатуре Хави заинтересовался самый титулованный итальянский клуб «Ювентус».