Хави может возобновить карьеру тренера в легендарном европейском клубе

Легендарный испанский футболист и бывший тренер «Барселоны» Хави может уже скоро вернуться к работе.

По информации авторитетного французского издания L'Equipe, в кандидатуре Хави заинтересовался самый титулованный итальянский клуб «Ювентус». Между Хави и «зебрами» уже состоялись первые переговоры о возможном сотрудничестве. Туринцы ищут альтернативу Тиаго Мотте, который только летом 2024 года возглавил клуб.

Хави тренировал «Барселону» с 2021 по 2024 год. После отставки испанец решил взять паузу в тренерской карьере на один сезон.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить сборную Катара по футболу.