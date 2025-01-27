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  4. Хави может возобновить карьеру тренера в легендарном европейском клубе
Италия
27 января 2025, 20:00 |
1006
0

Хави может возобновить карьеру тренера в легендарном европейском клубе

Испанский специалист может возглавить «Ювентус»

27 января 2025, 20:00 |
1006
0
Хави может возобновить карьеру тренера в легендарном европейском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Легендарный испанский футболист и бывший тренер «Барселоны» Хави может уже скоро вернуться к работе.

По информации авторитетного французского издания L'Equipe, в кандидатуре Хави заинтересовался самый титулованный итальянский клуб «Ювентус». Между Хави и «зебрами» уже состоялись первые переговоры о возможном сотрудничестве. Туринцы ищут альтернативу Тиаго Мотте, который только летом 2024 года возглавил клуб.

Хави тренировал «Барселону» с 2021 по 2024 год. После отставки испанец решил взять паузу в тренерской карьере на один сезон.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить сборную Катара по футболу.

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Тиаго Мотта Хави чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: L'Equipe
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