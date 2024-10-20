Бывший тренер Барселоны может возглавить сборную Катара

Бывший тренер испанской «Барселоны» Хави Эрнандес в ближайшее время может вернуться к работе. По информации издания Al Raya, специалист провел переговоры с представителями Футбольной ассоциации Катара.

Хави претендует на должность главного тренера сборной Катара. В настоящее время катарцев также тренирует испанец – Тинтин Маркес, но неудачный старт в квалификации к чемпионату мира 2026 года заставляет ассоциацию думать о кардинальных изменениях.

Сборная Катара после 4 туров занимает 3-е место и имеет всего 4 очка в активе.

Хави после «Барселоны» заявлял, что хочет отдохнуть от тренерской работы, но, как оказалось, ему уже хочется вернуться.