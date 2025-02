Хименес стал первым игроком в истории ЛЧ по интересному достижению

Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил за и против одной и той же команды («Фейенорд») в одном розыгрыше турнира.

18 февраля состоялся второй матч 1/16 финала ЛЧ между командами «Милан» и «Фейенорд». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Этой зимой Хименес перешел к итальянскому гранду из нидерландского «Фейеноорда», за который в первой половине сезона сыграл в Лиге чемпионов 5 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Гол в последнем поединке против своего бывшего клуба стал его первым в ЛЧ за «россонери».

По итогам двух встреч «Фейенорд» вышел в 1/8 финала турнира.

