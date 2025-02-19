Барселона приняла решение относительно будущего Левандовски в клубе
Каталонцы продлят контракт с польским форвардом
Каталонская «Барселона» приняла решение относительно будущего польского форварда Роберта Левандовски.
По информации 90min, «Барселона» уже в ближайшее время продлит с форвардом контракт. Сейчас у поляка действующее соглашение до лета 2026 года, «сине-ганатовые» готовы пролонгировать соглашение с Робертом до лета 2027 года.
Каталонцы интересовались трансферами Александера Исака из «Ньюкасла» и Виктора Дьекереша из «Спортинга», однако руководство «Барсы» отвергло эту идею из-за финансовых проблем.
Ранее Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге сезона 2019/20.
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