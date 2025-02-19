Барселона приняла решение относительно будущего Левандовски в клубе

Каталонская «Барселона» приняла решение относительно будущего польского форварда Роберта Левандовски.

По информации 90min, «Барселона» уже в ближайшее время продлит с форвардом контракт. Сейчас у поляка действующее соглашение до лета 2026 года, «сине-ганатовые» готовы пролонгировать соглашение с Робертом до лета 2027 года.

Каталонцы интересовались трансферами Александера Исака из «Ньюкасла» и Виктора Дьекереша из «Спортинга», однако руководство «Барсы» отвергло эту идею из-за финансовых проблем.

Ранее Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге сезона 2019/20.