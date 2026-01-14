Расписание матчей украинок в квалификации Australian Open на 15 января
В четверг в Мельбурне финальные матчи отбора проведут Стародубцева, Снигур и Калинина
15 января состоятся матчи финального раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
В четверг сыграют три украинские теннисистки: Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина.
Australian Open 2026. Квалификация (Женщины)
Корт №7. 1-й запуск (не ранее 01:00)
Ангелина Калинина – Майя Хвалиньской
Корт №14. 1-й запуск (не ранее 01:00)
Юлия Стародубцева [6] – Виктория Томова [18]
Корт №15. 3-й запуск (не ранее 05:00)
Дарья Снигур – 🏳️ Александра Саснович [8]
