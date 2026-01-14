Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок в квалификации Australian Open на 15 января
Australian Open
14 января 2026, 21:23 |
407
0

Расписание матчей украинок в квалификации Australian Open на 15 января

В четверг в Мельбурне финальные матчи отбора проведут Стародубцева, Снигур и Калинина

14 января 2026, 21:23 |
407
0
Расписание матчей украинок в квалификации Australian Open на 15 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

15 января состоятся матчи финального раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четверг сыграют три украинские теннисистки: Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина.

Расписание матчей украинок в квалификации Australian Open на 15 января

Australian Open 2026. Квалификация (Женщины)

Корт №7. 1-й запуск (не ранее 01:00)

Ангелина Калинина Майя Хвалиньской

Корт №14. 1-й запуск (не ранее 01:00)

Юлия Стародубцева [6] – Виктория Томова [18]

Корт №15. 3-й запуск (не ранее 05:00)

Дарья Снигур – 🏳️ Александра Саснович [8]

По теме:
Жеребьевка Aus Open 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
ВИДЕО. Жест победы при 7:1 обернулся провалом: эпичное фиаско на Aus Open
Три украинки – в шаге от основы Aus Open. С кем сыграют в финале отбора?
расписание Australian Open 2026 Юлия Стародубцева Дарья Снигур Ангелина Калинина Майя Хвалиньска Виктория Томова Александра Саснович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Футбол | 13 января 2026, 23:54 2
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков

Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14 января 2026, 16:42 14
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я

В топ-тройку также вошли команды Италии и Швеции

Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
Теннис | 14.01.2026, 20:09
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 12-18.01
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Футбол | 14.01.2026, 14:15
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Футбол | 14.01.2026, 07:00
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 10
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем