Клуб Аль-Айн одержал победу в матче престижа в 3-м туре клубного чемпионата мира 2025.

На поле стадиона Audi Field в Вашингтоне команда из ОАЭ обыграла марокканский Відад (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 4-й минуте Кассиус Майлула открыл счет – Видад вышел вперед. Но в конце первого тайма Аль-Айн восстановил равновесие: Коджо Лаба реализовал пенальти (45+1 мин).

В начале второго тайма команда из Эмиратов вышла вперед. Парагваец Каку отличился после передачи аргентинца Матиаса Паласиоса на 50-й минуте (2:1).

Аль-Айн набрал три очка, а Відад потерпел третье поражение подряд. Обе команды не вышли в плей-офф и покидают турнир.

Клубный чемпионат мира 2025

Групповой этап, 3-й тур, 26 июня, Вашингтон (США)

Видад (Марокко) – Аль-Айн (ОАЭ) – 1:2

Голы: Майлула, 4 – Лаба, 45+1 (пен), Каку, 50

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кассиус Майлула, 4 мин

Wydad opens the scoring early through Milleola ⚽🇲🇦 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #WACAIN pic.twitter.com/WjX24LgJhW

ГОЛ! 1:1. Коджо Лаба, 45+1 мин (пен)

Kodjo Laba scores Al Ain's equaliser from the penalty spot ⚽ Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #WACAIN pic.twitter.com/rzrS5ocTmz

ГОЛ! 1:2. Каку, 50 мин

A mistake by the Wydad defender leads to the second goal for the Al-Ain leader 🟣



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #WACAINpic.twitter.com/WiCzc158Y3