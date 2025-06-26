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Видад
26.06.2025 22:00 - : -
Аль-Айн
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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 12:08 |
10
0

Видад – Аль-Айн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы G клубного чемпионата мира 2025

26 июня 2025, 12:08 |
10
0
Видад – Аль-Айн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Видад

В четверг, 26 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе G между «Видадом» и «Аль-Айном».

Встречу примет «Ауди Филд» в Вашингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Видадом» и «Аль-Айном» также находятся «Манчестер Сити» и «Ювентус». Оба европейских клуба набрали по 6 очков и гарантировали себе путевки в 1/8 финала.

Видад – Аль-Айн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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