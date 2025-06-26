В четверг, 26 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе G между «Видадом» и «Аль-Айном».

Встречу примет «Ауди Филд» в Вашингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В группе с «Видадом» и «Аль-Айном» также находятся «Манчестер Сити» и «Ювентус». Оба европейских клуба набрали по 6 очков и гарантировали себе путевки в 1/8 финала.

Видад – Аль-Айн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.