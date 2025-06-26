Видад – Аль-Айн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы G клубного чемпионата мира 2025
В четверг, 26 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе G между «Видадом» и «Аль-Айном».
Встречу примет «Ауди Филд» в Вашингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе с «Видадом» и «Аль-Айном» также находятся «Манчестер Сити» и «Ювентус». Оба европейских клуба набрали по 6 очков и гарантировали себе путевки в 1/8 финала.
Видад – Аль-Айн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
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