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  4. Все решил Каку. Видад и Аль-Айн провели матч престижа на клубном ЧМ
Клубный чемпионат мира
Видад
26.06.2025 22:00 – FT 1 : 2
Аль-Айн
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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 00:07 | Обновлено 27 июня 2025, 00:27
107
0

Все решил Каку. Видад и Аль-Айн провели матч престижа на клубном ЧМ

Клуб из Эмиратов выиграл матч у соперников из Марокко

27 июня 2025, 00:07 | Обновлено 27 июня 2025, 00:27
107
0
Все решил Каку. Видад и Аль-Айн провели матч престижа на клубном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Аль-Айн одержал победу в матче престижа в 3-м туре клубного чемпионата мира 2025.

На поле стадиона Audi Field в Вашингтоне команда из ОАЭ обыграла марокканский Відад (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 4-й минуте Кассиус Майлула открыл счет – Видад вышел вперед. Но в конце первого тайма Аль-Айн восстановил равновесие: Коджо Лаба реализовал пенальти (45+1 мин).

В начале второго тайма команда из Эмиратов вышла вперед. Парагваец Каку отличился после передачи аргентинца Матиаса Паласиоса на 50-й минуте (2:1).

Аль-Айн набрал три очка, а Відад потерпел третье поражение подряд. Обе команды не вышли в плей-офф и покидают турнир.

Итоговая таблица группы G: Манчестер Сити (9 очков), Ювентус (6), Аль-Айн (3), Видад (0).

Клубный чемпионат мира 2025

Групповой этап, 3-й тур, 26 июня, Вашингтон (США)

Видад (Марокко) – Аль-Айн (ОАЭ) – 1:2

Голы: Майлула, 4 – Лаба, 45+1 (пен), Каку, 50

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Каку (Аль-Айн).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Коджо Лаба (Аль-Айн).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Кассиус Маилула (Видад).
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пенальти клубный чемпионат мира по футболу Видад Касабланка видео голов и обзор Аль-Айн Коджо Лаба
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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