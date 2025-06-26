26 июня на Ауди Филд пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором Видад сыграет против Аль-Айна. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Видад

Команда попала на нынешний турнир явно за счет предыдущих достижений. Прежде всего, за счет 2022-го года, когда она стала в 22-й раз лучшей в родном Марокко. И, главное, тогда же удалось в третий раз в истории выиграть Лигу чемпионов Африки. В следующем цикле континентального турнира дошли до финала, но там проиграли, а потом начался спад, из которого не вышли толком и сейчас. Весной в марокканской Ботоле получилось подняться только на третье место.

Так что от клуба на мировом турнире и не ждали ничего. И тот не разочаровал: сначала Манчестер Сити к перерыву оформил итоговые 2:0. Потом, себе на беду, забили Ювентусу в середине первого тайма. Там, правда, итальянцы уже вели в два мяча. И еще парочку забили ближе к концу поединка, доведя до своей разгромной победы.

Аль-Айн

Клуб похож на своего соперника, но с учетом того, что выступает в ОАЭ и азиатских турнирах. В том же 2022-м году он выиграл местную Про Лигу в 22-й раз. Но потом откатывался, сначала на второе место, а дальше еще ниже. В конце зимы тренерский пост занял Владимир Ивич, но даже при том, что с ним удалось прибавить, закончили весной только на 5-й позиции. А в Лиге чемпионов провалились, не выйдя из группы, еще до назначения серба.

Так что результаты на клубном чемпионате мира, с учетом соперников, не должны удивлять. Сначала арабы получили пять безответных мячей от туринского гранда. Потом в составе Манчестер Сити им забивали даже Эчеверри и Бобб (не говоря уже о статусном новичке, Шерки), а избиение закончилось только при 6:0 в пользу англичан.

Статистика личных встреч

Клубы проведут первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят в этой паре фаворита. Но марокканцы хотя бы что-то показывали в поединках против грандов европейского футбола - поставим на их победу, но подстраховавшись применением форы 0 (коэффициент - 1,93).