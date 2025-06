25 июня в 04:00 состоялся матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Английский «Челси» и «Эсперанс» из Туниса провели матч на арене «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Два гола Челси в раздевалку успокоили игру против Эсперанса. Тосин Адарабиойо и Лиам Делап отличились в компенсированное время 1-го тайма.

Во втором тайме Тайрик Джордж поставил финальную точку (3:0), и Челси вышел в 1/8 финала. В плей-офф соперником лондонского клуба будет португальская Бенфика.

Клубный чемпионат мира 2025

3-й тур, 25 июня 2025 года. Филадельфия (США)

Эсперанс (Тунис) – Челси (Англия) – 0:3

Голы: Адарабиойо, 45+3, Дилеп, 45+5, Джордж, 90+7

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Тосин Адарабиойо, 45+3 мин

ГОЛ! 0:2 Лиам Делап, 45+5 мин

ГОЛ! 0:3. Тайрик Джордж, 90+7 мин