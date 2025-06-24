Эсперанс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы D клубного чемпионата мира 2025
В среду, 25 июня, будет проведен поединок третьего тура клубного чемпионата мира, в котором английский «Челси» сыграет с представителем Туниса – «Эсперанс».
Местом проведения матча станет арена «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.
Стартовый свисток прозвучит в 4 часа утра.
После второго тура обе команды имеют по три балла, однако «Эсперанс» на третьей позиции, а «Челси» на второй.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
«Эсперанс» – «Челси». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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