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Эсперанс
25.06.2025 04:00 - : -
Челси
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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 18:33 | Обновлено 24 июня 2025, 18:39
85
0

Эсперанс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы D клубного чемпионата мира 2025

24 июня 2025, 18:33 | Обновлено 24 июня 2025, 18:39
85
0
Эсперанс – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 25 июня, будет проведен поединок третьего тура клубного чемпионата мира, в котором английский «Челси» сыграет с представителем Туниса – «Эсперанс».

Местом проведения матча станет арена «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Стартовый свисток прозвучит в 4 часа утра.

После второго тура обе команды имеют по три балла, однако «Эсперанс» на третьей позиции, а «Челси» на второй.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Эсперанс» – «Челси». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эсперанс – Челси
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клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Челси Эсперанс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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