В среду, 25 июня, будет проведен поединок третьего тура клубного чемпионата мира, в котором английский «Челси» сыграет с представителем Туниса – «Эсперанс».

Местом проведения матча станет арена «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Стартовый свисток прозвучит в 4 часа утра.

После второго тура обе команды имеют по три балла, однако «Эсперанс» на третьей позиции, а «Челси» на второй.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Эсперанс» – «Челси». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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