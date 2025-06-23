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Эсперанс
25.06.2025 04:00 - : -
Челси
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 23:25 |
38
0

Эсперанс – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 25 июня и начнется в 04:00 по Киеву

23 июня 2025, 23:25 |
38
0
Эсперанс – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

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24 июня, свой матч третьего тура группового раунда на клубном чемпионате мира проведут Эсперанс Тунис - Челси. Старт встречи запланирован на 04:00 по киевскому времени.

Эсперанс Тунис

В своей группе африканский клуб считался андердогом, но перед последним туром команда идет третьей в квартете, отставая от второго места только по дополнительным показателям.

Команда начала этот турнир с поражения от Фламенго, соперник действительно смотрелся лучше, а Эсперанс ничего не создал впереди, в итоге поражение со счетом 0:2. Во многом ключевым стал второй матч против американского Лос-Анджелес, где африканскому клубу давали чуть меньше шансов на успех. Футболисты Эсперанс выдали отличный матч, играли активно, с желанием, заслуженно выиграли 1:0. Команда могла упустить победу в компенсированное время, но вратарь Саид сумел отразить пенальти. Теперь клуб имеет шансы даже на плей-офф, однако, надо обыгрывать Челси, что выглядит фантастикой.

Челси

«Пенсионеры» начали турнир с легкой победы над Лос-Анджелес – 2:0. Лондонцы в первом матче владели большим преимуществом, хотя где-то подводила реализация. Во втором матче против Фламенго Челси считался небольшим фаворитом, «синие» забили быстрый мяч, который позволил выиграть первый тайм. Во второй половине у соперника вышел на замену Бруно Энрике, который забил, а через три минуты сделал результативную передачу.

На 68-й минуте Джексон получил красную карточку за жесткий фол, таким образом, Челси уступал 1:2 и играл в меньшинстве. В дальнейшем команда пропустила еще раз, поражение со счетом 1:3. Теперь команда точно не будет первой в группе, важно защитить свое второе место.

Прогноз

Вполне очевидно, что раньше эти команды между собой никогда не играли. Челси выше классом, поэтому считается большим фаворитом, хотя Эсперанс не так прост, и может создать проблемы.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Эсперанс Тунис – 10,06, ничья – 5,57, победа Челси – 1,28. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Матч интересен еще и тем, что между собой сыграют прямые конкуренты за вторую строчку, Челси устроит ничья в турнирном плане, а африканскому клубу нужна победа, опередить Фламенгу уже никто не сможет, так как обе команды проиграли бразильском коллективу. Я думаю, лондонцы покажут свой уровень, ставлю на их победу с форой -1,5 гола за 1,85.

Прогноз Sport.ua
Эсперанс
25 июня 2025 -
04:00
Челси
Фора Челси (-1.5) 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Эсперанс Челси прогнозы прогнозы на футбол клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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