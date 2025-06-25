Челси разгромил Эсперанс и вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира
В плей-офф соперником лондонского клуба будет португальская Бенфика
25 июня в 04:00 состоялся матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Английский «Челси» и «Эсперанс» из Туниса провели матч на арене «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.
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Определен второй обладатель путевки в плей-офф от этого квартета. Челси нужна была хотя бы ничья, и синие легко добились своей цели.
Два гола Челси в раздевалку успокоили игру против Эсперанса. Тосин Адарабиойо и Лиам Делап отличились в компенсированное время 1-го тайма.
Во втором тайме Тайрик Джордж поставил финальную точку (3:0), и Челси вышел в 1/8 финала.
Итоговое положение в группе D: Фламенго (7 очков), Челси (6), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (1).
В плей-офф соперником лондонского клуба будет португальская Бенфика.
Клубный чемпионат мира 2025
3-й тур, 25 июня 2025 года. Филадельфия (США)
Эсперанс (Тунис) – Челси (Англия) – 0:3
Голы: Адарабиойо, 45+3, Дилеп, 45+5, Джордж, 90+7
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