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Клубный чемпионат мира
Эсперанс
25.06.2025 04:00 – FT 0 : 3
Челси
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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 06:23 | Обновлено 25 июня 2025, 07:01
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Челси разгромил Эсперанс и вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира

В плей-офф соперником лондонского клуба будет португальская Бенфика

25 июня 2025, 06:23 | Обновлено 25 июня 2025, 07:01
780
0
Челси разгромил Эсперанс и вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня в 04:00 состоялся матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Английский «Челси» и «Эсперанс» из Туниса провели матч на арене «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Определен второй обладатель путевки в плей-офф от этого квартета. Челси нужна была хотя бы ничья, и синие легко добились своей цели.

Два гола Челси в раздевалку успокоили игру против Эсперанса. Тосин Адарабиойо и Лиам Делап отличились в компенсированное время 1-го тайма.

Во втором тайме Тайрик Джордж поставил финальную точку (3:0), и Челси вышел в 1/8 финала.

Итоговое положение в группе D: Фламенго (7 очков), Челси (6), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (1).

В плей-офф соперником лондонского клуба будет португальская Бенфика.

Клубный чемпионат мира 2025

3-й тур, 25 июня 2025 года. Филадельфия (США)

Эсперанс (Тунис) – Челси (Англия) – 0:3

Голы: Адарабиойо, 45+3, Дилеп, 45+5, Джордж, 90+7

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Джордж (Челси).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Делап (Челси).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Тосин Адарабиойо (Челси).
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клубный чемпионат мира по футболу Челси видео голов и обзор Эсперанс Лиам Делап Тосин Адарабиойо Тайрик Джордж
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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