Сиграет ли Месси в день рождения? Составы на игру Интер Майами – Палмейрас

24 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами (США) и Палмейрас (Бразилия).

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи - 04:00 по Киеву.

У команд после двух туров по четыре зачетных пункта. Они разделяют в группе первую и вторую строчки.

Главные тренеры команд определились с основными составами команд.

Интер Майами: Устари, Вейгандт, Авилес, Фалькон, Аллен, Альенде, Редондо, Бускетс, Сеговия, Месси, Суарес

Палмейрас: Вевертон, Маркош Роша, Гомес, Мурило, Пикерес, Риос, Лукас Эвангелиста, Вейга, Торрес, Лопес