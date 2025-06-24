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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 03:00 | Обновлено 24 июня 2025, 03:02
156
0

Сиграет ли Месси в день рождения? Составы на игру Интер Майами – Палмейрас

Команды сыграют матч 24 июня в 4:00 по киевскому времени

24 июня 2025, 03:00 | Обновлено 24 июня 2025, 03:02
156
0
Сиграет ли Месси в день рождения? Составы на игру Интер Майами – Палмейрас
Хард Рок в Майами-Гарденс

24 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами (США) и Палмейрас (Бразилия).

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи - 04:00 по Киеву.

У команд после двух туров по четыре зачетных пункта. Они разделяют в группе первую и вторую строчки.

Главные тренеры команд определились с основными составами команд.

Интер Майами: Устари, Вейгандт, Авилес, Фалькон, Аллен, Альенде, Редондо, Бускетс, Сеговия, Месси, Суарес

Палмейрас: Вевертон, Маркош Роша, Гомес, Мурило, Пикерес, Риос, Лукас Эвангелиста, Вейга, Торрес, Лопес

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Интер Майами Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы Лионель Месси
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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