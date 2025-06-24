Сиграет ли Месси в день рождения? Составы на игру Интер Майами – Палмейрас
Команды сыграют матч 24 июня в 4:00 по киевскому времени
24 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами (США) и Палмейрас (Бразилия).
Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Время начала встречи - 04:00 по Киеву.
У команд после двух туров по четыре зачетных пункта. Они разделяют в группе первую и вторую строчки.
Главные тренеры команд определились с основными составами команд.
Интер Майами: Устари, Вейгандт, Авилес, Фалькон, Аллен, Альенде, Редондо, Бускетс, Сеговия, Месси, Суарес
Палмейрас: Вевертон, Маркош Роша, Гомес, Мурило, Пикерес, Риос, Лукас Эвангелиста, Вейга, Торрес, Лопес
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Козловский хочет видеть Рух минимум в топ-6 УПЛ
Михаил сознательно допинг не употреблял