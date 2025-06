Первый громкий вылет. Атлетико сумел обыграть Ботафого, но покинул КЧМ

23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Атлетико» Мадрид сыграл против «Ботафого» из Бразилии.

Арена «Роуз Боул» в Пасадене приняла поединок между испанским и бразильским клубами. Матч закончился со счетом 1:0.

«Матрасники» доминировали по всем показателям на протяжении всего матча, особенно во втором тайме, и все-таки сумели забить гол – на 87-й минуте отличился Антуан Гризманн.

Но даже такой результат оставляет «Атлетико» за бортом турнира. Команда Диего Симеоне уступает «Ботафого» и «ПСЖ» по разнице мячей в личных встречах, поэтому не может претендовать на выход в плей-офф.

Клубный чемпионат мира. Группа В, 3-й тур, 23 июня.

Атлетико – Ботафого – 1:0

Гол: Гризманн, 87

Турнирная таблица группы В

